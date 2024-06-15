Когда в Украине может завершиться война и что для этого нужно: ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно, чтобы мир вместе решил, что такое справедливый мир, и как его можно достичь. По его мнению, основой является статус ООН.

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Российская Федерация получит план по завершению войны в Украине тогда, когда он будет лежать на столе, будет согласован всеми и прозрачным для народов. По словам президента Владимира Зеленского, нужно сделать так, чтобы на втором Саммите мира зафиксировали завершение войны. Об этом он сообщил во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира.

Он отметил, что Россию не пригласили на Саммит, ведь если бы Москва была заинтересована в мире — то не было бы войны. Президент убежден, что нужно, чтобы мир решил вместе, что означает справедливый мир, и как он может быть достигнут. Зеленский убежден, что статус ООН является основой.

"А потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России таким образом, чтобы на втором Саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас начинается этот путь. Он считает, что нужно вместе доказать, что "объединенный мир является миром мира", тем, который знает, как правильно действовать.

Напомним, 15 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова представить РФ свой мирный план. Он считает, что это может произойти во время второго Саммита мира.

В СМИ рассказали, что на Саммите мира в Швейцарии присутствовали журналисты из российских информационных агентств и изданий. В частности, они имеют ограниченный доступ к определенным мероприятиям, однако среди приглашенных есть представители пропагандистских росСМИ.