Пропагандистов из росСМИ заметили на Саммите мира в Швейцарии: что известно

Представителей четырех российских медиа заметили на Глобальном мирном саммите, рассказали украинские журналисты. Они берут комментарии у представителей других стран, но фото и видео не публикуют.

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Журналисты из российских информационных агентств и изданий появились на саммите мира в Швейцарии. Они участвуют не во всех мероприятиях и имеют ограниченный доступ. Среди приглашенных — представители пропагандистских и антикремлевских СМИ. О событии на Глобальном саммите мира рассказали в "Радио Свобода".

Украинские журналисты заметили представителей российских медиа на мероприятиях саммита Швейцарии, который проходит 15-16 июня. Назвали четыре СМИ. Два прокремлевских — ТАСС и "РИА Новости". Два антикремлевских — Meduza и "Дождь". Получили объяснения от страны-организатора. Выяснилось, что граждан РФ на саммит пригласила Швейцария.

Саммит мира в Шевйцарии — сообщение о присутствии росСМИ 15 июня Фото: Скриншот

Корреспондент портала "Рада" добавил некоторые детали к ситуации. В прямой трансляции из Швейцарии он рассказал, что россиян не допускают на все мероприятия, но они есть в общей комнате для прессы ("ньюсруме"). Представители росСМИ имеют возможность общаться с участниками саммита, хотя и не слишком показывают, откуда приехали.

"Они есть и они общаются на русском, французском, немецком с другими. Они себя не сильно себя идентифицируют, их трудно заметить", — сказал журналист.

Отметим, в соцсетях перечисленных росСМИ упомянули о саммите в Швейцарии, но фото или видео пока нет. Отыскалось единственное фото, опубликованное в 15:05 в Telegram-канале ТАСС. На фото указан автор, который находится в зале, где президент Украины Владимир Зеленский встречает участников.

Саммит мира в Шевйцарии — фото журналиста ТАСС 15 июня Фото: ТАСС

Глобальный саммит мира в Швейцарии — третье собрание, инициированное Украиной по условиям завершения войны. Украинские чиновники разослали 170 приглашений в разные страны мира, откликнулось 90. 15 июня — первый десь саммита: президент Владимир Зеленский прибыл в Люцерн и принимает политиков, с которыми будут обсуждать "Формулу мира". Россию на саммит не пригласили, ранее рассказывал Фокус. Согласно плану Украины, когда будут наработаны первые три шага мирных договоренностей, их передадут Кремлю.

В Швейцарии не будет президента США Джо Байдена, который, заключив соглашения по безопасности 13 июня, решил заняться сбором денег для выборов. Также нет представителей Китая: эта страна отказалась участвовать, если на саммит не пригласили РФ.

Напоминаем, накануне саммита западное издание опубликовало заявление анонимного политика, который объяснил, что на сегодня не стоит ожидать мирных переговоров с Москвой. По его мнению, они должны начаться до конца 2024 года и ход зависит от нескольких факторов.