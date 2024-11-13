Самый дорогой в мире зеленый камень: редчайший изумруд продали на аукционе за $9 миллионов

Брошь Cartier с бриллиантами и изумрудом принадлежала принцу Ага-Хану, потомку правителей Персии и была подарком его жене-британке.

Редкий квадратный изумруд весом 37 карат в обрамлении бриллиантов был продан на аукционе в Женеве за 7,8 млн швейцарских франков. Уникальное украшение принадлежало принцу Ага-Хану, светскому льву, потомку пророка Мухаммеда и лидера мусульман низаритов, который работал в ООН. Драгоценность была создана для британки Нины Дьер, на которой Ага-Хан был недолгое время женат. Об этом пишет Daily Mail.

В 1960 году принц Садруддин Ага-Хан поручил Cartier вставить изумруд из Колумбии в брошь с 20 бриллиантами огранки "маркиза" для британской светской львицы Нины Дьер, на которой он был недолгое время женат.

Изумруд Ага-Хана Фото: Christie's

Дьер приняла ислам и получила имя Ширин. У них не было детей и они развелись в 1962 году. А в 1969-м Нина выставила изумруд на аукцион, чтобы собрать деньги для животных.

По совпадению, это произошло на самых первых торгах Christie's такого рода в Швейцарии на берегу Женевского озера, и в этом году изумруд снова оказался на 110-м аукционе.

Его купил ювелирный дом Van Cleef & Arpels, а несколько лет спустя он перешел в руки американца Гарри Уинстона, прозванного "Королем бриллиантов".

"Изумруды сейчас в тренде, и этот соответствует всем параметрам. Изумруд такого качества может появиться в продаже раз в пять-шесть лет", — сказал Макс Фосетт, руководитель ювелирного отдела Christie's.

Изумруд Ага-Хана стал новым рекордсменом Фото: Christie's

Предыдущий изумруд-рекордсмен, также украшенный бриллиантами от модного дома Bulgari, был продан за 6,5 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке, где была продана часть знаменитой коллекции ювелирных изделий голливудской легенды Элизабет Тейлор.

Нынешний аукцион в Женеве был примечателен коллекцией исторических драгоценностей с интересными историями. Так, бриллиантовое ожерелье, связанное со скандалом, разрушившим репутацию королевы Марии-Антуанетты, будет выставлено на аукцион за 2,1 миллиона фунтов стерлингов.

Старинное ожерелье также надевали на коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы II.

Редкое изделие, датируемое примерно 1776 годом, изготовлено из 300-каратных бриллиантов, предположительно добытых на знаменитых рудниках Голконды в Индии. Оно имеет дизайн в виде шарфа с парой кисточек.

Эксперты полагают, что ожерелье могло быть изготовлено из некоторых бриллиантов, фигурировавших в деле о бриллиантовом ожерелье — краже, совершенной в 1780-х годах у королевских ювелиров Бемера и Бассанжа графиней Жанной де ла Мотт.

Она подделала подпись Антуанетты, чтобы получить ожерелье. Несмотря на невиновность, репутация королевы так и не была восстановлена.