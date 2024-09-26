На аукционе Sotheby's продадут знаменитое бриллиантовое ожерелье весом 300 карат (фото, видео)

Торги состоятся 11 ноября в Женеве. За украшение планируют выручить минимум $2,8 млн.

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Бриллиантовое ожерелье XVIII века весом около 300 карат, которое носили на двух британских коронациях и где есть камни из печально известного ожерелья, оказавшегося в центре скандала с Марией-Антуанеттой, продадут на аукционе Sotheby's 11 ноября, сообщается на странице аукционного дома в Instagram.

Драгоценность будет экспонироваться в Sotheby's в Лондоне, после чего отправится в оставшуюся часть своего мирового выставочного тура с остановками в Гонконге, Нью-Йорке, Сингапуре, Тайбэе и Дубае. Затем его привезут в Женеву (Швейцария), где оно станет изюминкой королевских и дворянских торгов Sotheby's под названием Royal and Noble Jewels. За него планируют выручить не меньше $2,8 млн.

Хотя точная история происхождения украшения неизвестна, технически, вероятно, оно было создано незадолго до Французской революции только для королевской семьи или высокопоставленного аристократа. В 1937 году Марджори Пейджет, маркиза Англси, представительница аристократической семьи в Великобритании, надела его на коронацию короля Георга VI. В 1953 году ее невестка присутствовала на коронации королевы Елизаветы II в том же ансамбле семейных драгоценностей.

После того как семья рассталась с бриллиантовым украшением в 1960-х годах, оно было выставлено в Американском музее естественной истории, прежде чем его приобрел частный коллекционер.

"Это редкое и важное бриллиантовое украшение — возвышенный пережиток роскошной придворной жизни Георгианской эпохи, которая отличалась непревзойденной пышностью и великолепием. Это, возможно, одно из самых великолепных и нетронутых драгоценностей Георгианской эпохи в частных руках", – сказал Андрес Уайт Корреаль, председатель ювелирного отдела Sotheby’s Europe and Middle East и глава отдела благородных драгоценностей.

По сравнению с другими сохранившимися императорскими и королевскими драгоценностями того же периода, это ожерелье на голову выше.

"Это целое состояние в бриллиантах, а также мастер-класс по изысканному дизайну, мастерству и техническим инновациям для того периода", — добавил Корреаль.

Изделие состоит из трех рядов бриллиантов, которые спускаются с обеих сторон в бриллиантовую кисточку. Каждый бриллиант имеет старинную огранку и весит от одного до полутора карат. По мнению аукционного дома, алмазы, скорее всего, добыты на легендарных рудниках Голконда в Индии, где был обнаружен алмаз Хоуп.

Некоторые из бриллиантов из ожерелья могли быть получены из изделия, находящегося в центре скандала "Дело о бриллиантовом ожерелье".

Блестящий скандал 1785 года при дворе Людовика XVI был связан с кардиналом, который хотел вернуть себе благосклонность Марии-Антуанетты, последней королевы Франции. Ее обманом заставили приобрести ожерелье от имени кого-то, выдававшего себя за королеву.

История скандала 1785 года при дворе Людовика XVI с бриллиантовым ожерельеи

Однако обман вскрылся, когда ювелиры, которые так и не получили первый взнос за ожерелье, обратились за деньгами непосредственно к королеве. Та тоже так и не получила украшение. Ожерелье, находившееся в руках мошенника, тем временем фактически было сломано и продано в Лондоне.

Скандал запятнал репутацию Марии-Антуанетты, несправедливо обвиненной в безнравственных отношениях с кардиналом, и дискредитировал французскую монархию перед Французской революцией, в результате которой королева была казнена.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон появилась на публике в любимом ожерелье Елизаветы II.