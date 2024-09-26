На аукціоні Sotheby's продадуть знамените діамантове кольє вагою 300 карат (фото, відео)

Торги відбудуться 11 листопада в Женеві. За прикрасу планують виручити щонайменше $2,8 млн.

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Діамантове кольє XVIII століття вагою близько 300 каратів, яке носили на двох британських коронаціях і де є каміння з сумнозвісного кольє, що опинилося в центрі скандалу з Марією-Антуанеттою, продадуть на аукціоні Sotheby's 11 листопада, повідомляють на сторінці аукціонного дому в Instagram.

Коштовність експонуватиметься в Sotheby's у Лондоні, після чого вирушить у частину свого світового виставкового туру, що залишилася, із зупинками в Гонконзі, Нью-Йорку, Сінгапурі, Тайбеї та Дубаї. Потім її привезуть до Женеви (Швейцарія), де вона стане родзинкою королівських і дворянських торгів Sotheby's під назвою Royal and Noble Jewels. За нього планують виручити не менше $2,8 млн.

Хоча точна історія походження прикраси невідома, технічно, ймовірно, вона була створена незадовго до Французької революції тільки для королівської сім'ї або високопоставленого аристократа. 1937 року Марджорі Пейджет, маркіза Англсі, представниця аристократичної сім'ї у Великій Британії, одягла його на коронацію короля Георга VI. У 1953 році її невістка була присутня на коронації королеви Єлизавети II в тому ж ансамблі сімейних коштовностей.

Після того як сім'я позбулася діамантової прикраси в 1960-х роках, її було виставлено в Американському музеї природної історії, перш ніж її придбав приватний колекціонер.

"Ця рідкісна і важлива діамантова прикраса — піднесений пережиток розкішного придворного життя Георгіанської епохи, що вирізнялося неперевершеною пишністю і пишністю. Це, можливо, одна з найпрекрасніших і найнедоторканіших коштовностей Георгіанської епохи в приватних руках", — сказав Андрес Вайт Корреаль, голова ювелірного відділу Sotheby's Europe and Middle East і голова відділу благородних коштовностей.

Порівняно з іншими збереженими імператорськими і королівськими коштовностями того ж періоду, це кольє на голову вище.

"Це цілий статок у діамантах, а також майстер-клас з вишуканого дизайну, майстерності та технічних інновацій для того періоду", — додав Корреаль.

Виріб складається з трьох рядів діамантів, які спускаються по обидва боки в діамантовий пензлик. Кожен діамант має старовинне ограновування і важить від одного до півтора карат. На думку аукціонного дому, алмази, найімовірніше, видобуто на легендарних копальнях Голконда в Індії, де було виявлено алмаз Хоуп.

Деякі з діамантів з кольє могли бути отримані з виробу, що опинився у центрі скандалу "Справа про діамантове намисто". Блискучий скандал 1785 року при дворі Людовика XVI був пов'язаний з кардиналом, який хотів повернути собі прихильність Марії-Антуанетти, останньої королеви Франції. Її обманом змусили придбати коштовність від імені когось, хто видавав себе за королеву.

Історія скандалу 1785 року при дворі Людовика XVI з діамантовим намистом

Однак обман розкрився, коли ювеліри, які так і не отримали перший внесок за прикрасу, звернулися по гроші безпосередньо до королеви. Та теж так і не отримала кольє. Дорогоцінність, що перебувала в руках шахрая, тим часом фактично була зламана і продана в Лондоні.

Скандал заплямував репутацію Марії-Антуанетти, несправедливо звинуваченої в аморальних стосунках із кардиналом, і дискредитував французьку монархію перед Французькою революцією, унаслідок якої королеву було страчено.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в улюбленому намисті Єлизавети II.