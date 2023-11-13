Кейт Миддлтон появилась на публике в любимом ожерелье Елизаветы II (фото)

Жемчуг в королевской семья принято носить не только как украшение, но и как символ траура. Эту традицию ввела еще королева Виктория.

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41-летняя принцесса Уэльская Кейт надела любимое жемчужное ожерелье покойной Елизаветы II на фестиваль памяти Королевского Британского легиона в Королевском Альберт-Холле. Вместе с мужем, принцем Уильямом, она присоединилась к королю Чарльзу, королеве Камилле и другим членам монаршей семьи, пишет People.

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На мероприятии все были в темных ансамблях, украшенных брошами и булавками с красным маком. Символ, который, как полагают, возник из стихотворения Джона Маккрея "На полях Фландрии", используется с 1921 года в память о военнослужащих, погибших на войне.

Принцесса Уэльская готовится к роли королевы Фото: Getty Images

Принцесса Кейт тоже была в элегантном черном платье с длинными рукавами и поясом, а в качестве украшений надела к нему жемчужное ожерелье из трех нитей покойной королевы Елизаветы II и серьги с бриллиантами и жемчугом.

В этом году Фестиваль памяти также посетили принц Эдвард и Софи, герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Анна и ее муж, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, герцог и герцогиня Глостерские и герцог Кентский.

В прошлом году на Фестивале памяти принцесса Кейт носила украшения, которые также ранее принадлежали ее Елизавете II. На ней были серьги-подвески с бахрейнским жемчугом и колье-чокер из четырех нитей жемчуга с бриллиантом в центре — те же самые украшения, которые она выбрала для государственных похорон и службы перед похоронами королевы Елизаветы.

Принцесса Уэльская ранее носила колье и серьги на похоронах принца Филиппа в 2021 году. В жемчужных серьгах она была на праздновании платинового юбилея королевы.

Фото: Getty Images

"Жемчуг – одно из немногих украшений, которые можно носить в трауре, и они неразрывно связаны с королевой Елизаветой и ее личным ювелирным наследием. Это символ траура не только по монарху, но и по бабушке или прабабушке", — рассказала ранее журналистам Бетан Холт, автор книги "Королева: 70 лет величественного стиля".

Ношение жемчуга в трауре — это традиция, установленная королевой Викторией после смерти ее мужа принца Альберта в 1861 году, после чего она носила черное до самой своей смерти. Королева Виктория дополняла себя бесцветными украшениями, часто жемчугом, который она любила и считала более сдержанным и уважительным, чем сапфиры, рубины или другие цветные драгоценные камни.

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