Не один, а три: о чем говорит брошь Кейт Миддлтон на День памяти (фото)

В семье Кейт есть те, кто погиб в годы Первой мировой войны.

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В Лондоне в Воскресенье памяти, которое отмечали 12 ноября, королевская семья присоединилась к тысячам сограждан, прикрепивших к своей одежде красные маки. Это – символ памяти павших. Их носят в знак уважения к тем, кто погиб во время Первой мировой войны и других конфликтов. Примечательно, что принцесса Уэльская появилась на публике с брошью из трех маков. Что это значит, рассказывает Hello!

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Королева Камилла надела особую брошь королевы Елизаветы II (фото)

Одна из теорий заключается в том, что члены королевской семьи носят несколько брошей в честь членов семьи, которые сражались и погибли на войнах.

У прабабушки Кейт было три брата. Все погибли в боях во время Первой мировой войны, и принцесса просмотрела письма своих предков во время трогательного визита в Имперский военный музей в 2018 году.

Другая теория заключается просто в том, что букет маков гораздо более заметен, чем один. Кейт – не единственная, кто носит несколько маков: покойная королева Елизавета II часто демонстрировала пять маков, когда выходила на специальную службу.

Хотя Букингемский дворец так и не подтвердил причину предпочтения монарха, считается, что пять маков Ее Величества представляли каждую военную службу: армию, флот, ВВС, гражданскую оборону и женщин.

В 2019 году на воскресную службу памяти принцесса Уэльская решила надеть особенную брошь. Она называлась "Взломщики кодов" в честь своей бабушки Валери Глассбороу, сестры-близнеца Валери Мэри и ее двоюродной бабушки, которые все служили взломщиками кодов в Блетчли-парке во время Второй мировой войны.

Ранее Фокус писал, что принцесса Уэльская впервые посетила 1-й Королевский драгунский гвардейский полк (QDG) в Норфолке в качестве главнокомандующего полка, где, среди прочего, управляла семитонным бронетранспортером, оснащенным пулеметом, и попробовала себя в качестве оператора дрона.