Не один, а три: про що говорить брошка Кейт Міддлтон на День пам'яті (фото)

У родині Кейт є ті, хто загинув у роки Першої світової війни.

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У Лондоні в Неділю пам'яті, яку відзначали 12 листопада, королівська сім'я приєдналася до тисяч співгромадян, які прикріпили до свого одягу червоні маки. Це — символ пам'яті полеглих. Їх носять на знак поваги до тих, хто загинув під час Першої світової війни та інших конфліктів. Примітно, що принцеса Уельська з'явилася на публіці з брошкою з трьома маками. Що це означає, розповідає Hello!

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Королева Камілла одягнула особливу брошку королеви Єлизавети ІІ (фото)

Одна з теорій полягає в тому, що члени королівської сім'ї носять кілька брошок на честь членів сім'ї, які билися і загинули на війнах.

У прабабусі Кейт було троє братів. Усі загинули в боях під час Першої світової війни, і принцеса переглянула листи своїх предків під час зворушливого візиту до Імперського військового музею 2018 року.

Інша теорія полягає просто в тому, що букет маків набагато помітніший, ніж один. Кейт – не єдина, хто носить кілька маків: покійна королева Єлизавета II часто демонструвала п'ять маків, коли виходила на спеціальну службу.

Хоча Букінгемський палац так і не підтвердив причину переваги монарха, вважається, що п'ять маків Її Величності представляли кожну військову службу: армію, флот, ВПС, цивільну оборону і жінок.

У 2019 році на недільну службу пам'яті принцеса Вельська вирішила вдягнути особливу брошку. Вона називалася "Зломщики кодів" на честь своєї бабусі Валері Глассбороу, сестри-близнюка Валері Мері та її двоюрідної бабусі, які всі служили зломщиками кодів у Блетчлі-парку під час Другої світової війни.

Раніше Фокус писав, що принцеса Уельська вперше відвідала 1-й Королівський драгунський гвардійський полк (QDG) у Норфолку як головнокомандувач полку, де, серед іншого, керувала семитонним бронетранспортером, оснащеним кулеметом, і спробувала себе як оператор дрона.