Найдорожчий у світі зелений камінь: рідкісний смарагд продали на аукціоні за $9 мільйонів

Брошка Cartier з діамантами і смарагдом належала принцу Ага-Хану, нащадку правителів Персії і була подарунком його дружині-британці.

Рідкісний квадратний смарагд вагою 37 карат в обрамленні діамантів було продано на аукціоні в Женеві за 7,8 млн швейцарських франків. Унікальна прикраса належала принцу Ага-Хану, світському леву, нащадку пророка Мухаммеда і лідера мусульман нізаритів, який працював в ООН. Коштовність була створена для британки Ніни Дьєр, з якою Ага-Хан був недовгий час одружений. Про це пише Daily Mail.

1960 року принц Садруддін Ага-Хан доручив Cartier вставити смарагд з Колумбії в брошку з 20 діамантами ограновування "маркіза" для британської світської левиці Ніни Дьєр, з якою він був недовгий час одружений.

Смарагд Ага-Хана Фото: Christie's

Дьєр прийняла іслам і отримала ім'я Ширін. У них не було дітей і вони розлучилися 1962 року. А 1969-го Ніна виставила смарагд на аукціон, щоб зібрати гроші для тварин.

За збігом, це сталося на найперших торгах Christie's такого роду в Швейцарії на березі Женевського озера, тож цього року смарагд знову опинився на 110-му аукціоні.

Його купив ювелірний дім Van Cleef & Arpels, а через кілька років він перейшов до рук американця Гаррі Вінстона, прозваного "Королем діамантів".

"Смарагди зараз у тренді, а цей відповідає всім параметрам. Смарагд такої якості може з'явитися в продажу раз на п'ять-шість років", — сказав Макс Фосетт, керівник ювелірного відділу Christie's.

Смарагд Ага-Хана став новим рекордсменом Фото: Christie's

Попередній смарагд-рекордсмен, також прикрашений діамантами від модного будинку Bulgari, був проданий за 6,5 млн доларів на аукціоні в Нью-Йорку, де було продано частину знаменитої колекції ювелірних виробів голлівудської легенди Елізабет Тейлор.

Нинішній аукціон у Женеві був примітний колекцією історичних коштовностей з цікавими історіями. Так, діамантове намисто, пов'язане зі скандалом, що зруйнував репутацію королеви Марії-Антуанетти, буде виставлено на аукціон за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів.

Старовинне намисто також одягали на коронації короля Георга VI і королеви Єлизавети II.

Рідкісний виріб, датований приблизно 1776 роком, виготовлений з 300-каратних діамантів, імовірно видобутих на знаменитих рудниках Голконди в Індії. Він має дизайн у вигляді шарфа з парою пензликів.

Експерти вважають, що намисто могло бути виготовлено з деяких діамантів, які фігурували у справі про діамантове намисто — крадіжці, скоєній у 1780-х роках у королівських ювелірів Бемера і Бассанжа графинею Жанною де ла Мотт.

Вона підробила підпис Антуанетти, щоб отримати намисто. Попри невинність, репутація королеви так і не була відновлена.