В Швейцарии теперь можно исповедаться перед ИИ копией Иисуса Христа (видео)

Иисус станет частью арт-проекта "Deus in Machina" (Бог в машине) в церкви Святого Петра в Люцерне.

Благодаря технологическим достижениям верующие в церкви в Швейцарии теперь могут напрямую общаться с Иисусом Христом — или, по крайней мере, с его версией на базе искусственного интеллекта. Об этом пишет Daily Mail.

В рамках арт-проекта "Deus in Machina" (Бог в машине) в церкви Святого Петра в Люцерне будет установлена ​​голограмма Иисуса, работающая на искусственном интеллекте и принимающая исповеди.

По меньшей мере две трети людей, говоривших с AI Jesus, после исповеди сообщили, что пережили "духовный" опыт.

Один из впечатленных верующих рассказал: "Я был удивлен, это было так просто, и хотя это машина, она дала мне так много советов".

Хотя эта инсталляция носит временный характер, в часовне Святого Петра утверждают, что подобные чат-боты однажды смогут взять на себя часть обязанностей церковных пасторов.

Однако не все так впечатлены: некоторые посетители называют советы аватара Христа "универсальными" и называют их "трюком".

ИИ был создан компьютерными учеными и теологами из Люцернского университета прикладных наук и искусств и был обучен на Новом Завете и религиозной информации, найденной в Интернете.

Посетители этой футуристической святыни сидят в исповедальне, через решетку которой виден экран, на котором изображено лицо Иисуса.

Пока посетитель задает свои вопросы, искусственный интеллект интерпретирует его слова и формулирует ответы, анимируя лицо так, чтобы оно двигалось в такт с компьютерной речью.

Искусственный интеллект Jesus даже способен говорить на 100 разных языках, чтобы удовлетворить потребности многочисленных туристов, посещающих Люцерн.

При входе верующего приветствует искусственный интеллект Иисуса, который произносит следующее: "Ни при каких обстоятельствах не разглашайте личную информацию, пользуйтесь этой услугой на свой страх и риск, нажмите кнопку, если вы согласны".

С этого момента человек сам решает, как взаимодействовать с ИИ: нажимает кнопку и говорит вслух.

Многие из тех, кто приходил посмотреть на аватара искусственного интеллекта, рассказывали, что приходили с вопросами о Священном Писании или искали духовного совета.

Один из посетителей говорит: "Я спрашивал о спирали насилия, как ее разорвать. Ответ: молитвой, а не поиском возмездия".

Другой сообщил, что компьютерный Иисус смог подтвердить его правоту во взглядах на некоторые вещи и помочь с вопросами о будущем.

Как работает ИИ Иисус Христос

Иисус Христос, созданный искусственным интеллектом — это всего лишь чат-бот, подобный тем, что созданы пользователями таких сервисов, как Character.ai.

ИИ обучен на Новом Завете и религиозном контенте в Интернете, что позволяет ему генерировать ответы в ответ на вопросы пользователей.

Его создатели проверили его, чтобы убедиться, что по ключевым вопросам он придерживается той же теологической позиции, что и часовня Святого Петра.

Первоначально бот использовал версию ChatGPT-4o от OpenAI, но в публичной версии она была изменена из-за "проблем защиты открытых данных".

Были некоторые опасения, что преобладание американского контента в обучающих данных может придать ИИ-Иисусу отчетливо евангельскую позицию, однако создатели машины утверждают, что это не так.

Но в церкви уже сообщили, что получили один зловещий отзыв, в котором содержалось угрожающее предупреждение о том, что "это не останется без последствий".

Проект Deus in Machina будет доступен верующим до конца ноября.

Напомним, в 2019 году была создана игра-симулятор Иисуса Христа под названием "I Am Jesus Christ" ("Я – Иисус Христос"). Игрок мог попробовать себя в роли Христа."I Am Jesus Christ" рассказывала о его ключевых деяниях, описанных в Новом Завете — от крещения до распятия и воскресения.