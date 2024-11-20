У Швейцарії тепер можна сповідатися перед ШІ копією Ісуса Христа (відео)

Ісус стане частиною артпроєкту "Deus in Machina" (Бог у машині) в церкві Святого Петра в Люцерні.

Завдяки технологічним досягненням віряни в церкві у Швейцарії тепер можуть безпосередньо спілкуватися з Ісусом Христом — або, принаймні, з його версією на базі штучного інтелекту. Про це пише Daily Mail.

У рамках артпроєкту "Deus in Machina" (Бог у машині) в церкві Святого Петра в Люцерні буде встановлено голограму Ісуса, що працює на штучному інтелекті та приймає сповіді.

Щонайменше дві третини людей, які говорили з AI Jesus, після сповіді повідомили, що пережили "духовний" досвід.

Один із вражених віруючих розповів: "Я був здивований, це було так просто, і хоча це машина, вона дала мені так багато порад".

Хоча ця інсталяція має тимчасовий характер, у каплиці Святого Петра стверджують, що подібні чат-боти одного дня зможуть перебрати на себе частину обов'язків церковних пасторів.

Однак не всі так вражені: деякі відвідувачі називають поради аватара Христа "універсальними" і називають їх "трюком".

ШІ був створений комп'ютерними вченими і теологами з Люцернського університету прикладних наук і мистецтв, його навчили на Новому Заповіті та релігійній інформації, знайденій в Інтернеті.

Відвідувачі цієї футуристичної святині сидять у сповідальні, через ґрати якої видно екран, на якому зображено обличчя Ісуса.

Поки відвідувач ставить свої запитання, штучний інтелект інтерпретує його слова і формулює відповіді, анімуючи обличчя так, щоб воно рухалося в такт із комп'ютерним мовленням.

Штучний інтелект Jesus навіть здатний розмовляти 100 різними мовами, щоб задовольнити потреби численних туристів, які відвідують Люцерн.

При вході вірянина вітає штучний інтелект Ісуса, який промовляє таке: "За жодних обставин не розголошуйте особисту інформацію, користуйтеся цією послугою на свій страх і ризик, натисніть кнопку, якщо ви згодні".

З цього моменту людина сама вирішує, як взаємодіяти з ШІ: натискає кнопку і говорить вголос.

Багато з тих, хто приходив подивитися на аватара штучного інтелекту, розповідали, що приходили із запитаннями про Святе Письмо або шукали духовної поради.

Один із відвідувачів каже: "Я запитував про спіраль насильства, як її розірвати. Відповідь: молитвою, а не пошуком відплати".

Інший повідомив, що комп'ютерний Ісус зміг підтвердити його правоту в поглядах на деякі речі і допомогти з питаннями про майбутнє.

Як працює ШІ Ісус Христос

Ісус Христос, створений штучним інтелектом, — це всього лише чат-бот, подібний до тих, що створені користувачами таких сервісів, як Character.ai.

ШІ навчений на Новому Заповіті та релігійному контенті в Інтернеті, що дає йому змогу генерувати відповіді на запитання користувачів.

Його творці перевірили його, щоб переконатися, що з ключових питань він дотримується тієї ж теологічної позиції, що і каплиця Святого Петра.

Спочатку бот використовував версію ChatGPT-4o від OpenAI, але в публічній версії її було змінено через "проблеми захисту відкритих даних".

Були деякі побоювання, що переважання американського контенту в навчальних даних може надати ШІ-Ісусу виразно євангельську позицію, проте творці машини стверджують, що це не так.

Але в церкві вже повідомили, що отримали один зловісний відгук, у якому містилося загрозливе попередження про те, що "це не залишиться без наслідків".

Проєкт Deus in Machina буде доступний вірянам до кінця листопада.

Нагадаємо, 2019 року було створено гру-симулятор Ісуса Христа під назвою "I Am Jesus Christ" ("Я — Ісус Христос"). Гравець міг спробувати себе в ролі Христа. "I Am Jesus Christ" розповідала про його ключові діяння, описані в Новому Завіті — від хрещення до розп'яття і воскресіння.