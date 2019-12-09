Ходи по воде и сражайся с Сатаной: анонсирована игра-симулятор Иисуса Христа

Из трейлера ясно, что играть придется от первого лица

На сайте онлайн-сервиса цифрового распространения игр Steam появился симулятор Иисуса Христа под названием "I Am Jesus Christ" ("Я – Иисус Христос").

Игрок сможет попробовать себя в роли Христа, I Am Jesus Christ расскажет о его ключевых деяниях, описанных в Новом Завете — от крещения до распятия и воскресения. По словам разработчиков, в игре будет открытый мир.

"Я – Иисус Христос" – реалистичный симулятор от первого лица, вдохновленный Новым Заветом. Погрузитесь в древние времена и следуйте тем же путем, что и Иисус 2000 лет назад. Игра охватывает период от Крещения Христа до Воскресения. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы быть похожим на него – одного из самых привилегированных и влиятельных людей в мире?" – говорится в описании игрушки.

Игроки смогут использовать около 30 чудес — в том числе хождение по воде, исцеление больных, усмирение шторма и изгнание демонов. Для их применения будет расходоваться шкала святого духа, которая восполняется при помощи молитв. И конечно Иисус сможет воскрешать мертвых и превращать воду в вино.

По словам разработчиков, в игре также будет открытый мир. I Am Jesus Christ создаёт польская студия PlayWay, известная по симуляторам вроде Cooking Simulator, Car Mechanic Simulator и Thief Simulator.

Дата выхода "I Am Jesus Christ" пока неизвестна.

Как ранее писал Фокус:

Актер Марк Уолберг сыграет одну из главных ролей в экранизации культовой игры Uncharted. Он исполнит роль Виктора "Салли" Салливана, американского охотника за сокровищами, искателя приключений, бизнесмена, а также друга и наставника главного героя – Нейтана "Нейта" Дрейка.