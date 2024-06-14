Возможное начало мирных переговоров — конец 2024 года: что говорят западные дипломаты и политики

Украине пора прислушаться к мирным планам, которые предлагают другие члены международного сообщества, написали журналисты. Время, когда можно вернуться к этому вопросу, зависит от ситуации на поле боя и даже от здоровья Путина.

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Среди западных партнеров Украины есть мнение, что переговоры о завершении российско-украинской войны могут начаться в конце 2024 года. В то же время не стоит слишком много надежд возлагать на Глобальный мирный саммит в Швейцарии, на который надеется президент Украины Владимир Зеленский. По мнению партнеров, пора посмотреть на предложения других членов мирового сообщества. О деталях потенциальных переговоров рассказало издание The Economist.

Журналисты издания пообщались с несколькими анонимными собеседниками из Украины и из неназванной западной страны. Украину представлял народный депутат, член партии "Слуга народа". Западную страну — дипломат. Украинец объяснил, что максимум внимания уделяется мирному саммиту, который состоится 15-16 июня. Вместе с тем на Западе не видят в этом мероприятии ничего особо реалистичного и предлагают дождаться конца года. До тех пор, заявили анонимные источники, изменится ситуация на поле боя, что-то может произойти с президентом РФ Владимиром Путиным и станут известны результаты выборов президента США.

"Конец этого года является самой ранней ближайшей датой начала переговоров, а возможно, и гораздо позже", — указывается в статье.

Относительно саммита Швейцарии западный дипломат отметил, с каким энтузиазмом Зеленский и другие украинские политики его организовывали. Чтобы охарактеризовать поведение президента, собеседник The Economist использовал слова "дипломатическая наивность", "максимализм", "слишком большая нервозность".

"Дипломатия не предназначена для развлечения. Это должно быть серьезным", — приводятся слова иностранного чиновника, который жаловался на действия Зеленского.

Представитель "Слуг народа" тем временем рассказал журналистам о важности саммита: от его итогов зависит слишком много. Мужчина, давший комментарий The Economist, имеет отношение к офису президента, но имя не раскрывается. Он уточнил, что из 160 приглашений откликнулись 90, и объяснил, что украинские требования, хотя и сокращаются, но "не размываются". Их должны поддержать, поскольку речь идет об "антиимпериалистической борьбе".

"Мы бросаем все на это. Карьера на кону", — заявил украинский нардеп.

Журналисты озвучили трех других переговорщиков, к которым, начиная с осени, стоило бы прислушаться Украине. Вспомнили предложения Саудовской Аравии, Турции и даже Ватикана.

Война с РФ — что известно о мирных переговорах

Отметим, в сети можно отыскать заявления украинских чиновников о возможности мирных переговоров в контексте "Формулы мира" президента Зеленского или предложений других стран.

Весной Зеленский обнародовал свое видение шагов к миру. По его словам, сначала состоится мирный саммит, на котором сформулируют три основных предложения. После этого их передадут РФ и дальше можно начать переговоры по завершению войны. Когда именно они состоятся, он не говорил. Пока президент не комментировал предположение анонимного западного дипломата о переговорах в конце 2024 года и о рассмотрении других вариантов мира, кроме украинского.

Путин 14 июня предложил мир в обмен на части Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, которые находятся под контролем Украины. По его словам, война может прекратиться "хоть завтра", если выполнят это требование.

Сроки завершения войны пока не комментировали в офисе президента (ОП). Но советник главы ОП Михаил Подоляк сделал заявление в ответ на очередное предложение президента РФ Владимира Путина. Подоляк написал в X (Twitter), что такие предложения — это "стандартный набор агрессора".

13 июня президент Украины рассказал о телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином. Говоря об этом, политик отметил, что можно рассмотреть китайский план мира. Но это произойдет только на условиях украинского суверенитета и территориальной целостности.