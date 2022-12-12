Формула мира: Зеленский предложил РФ вывести войска из Украины на Рождество

По словам главы государства, Россия может хотя бы попытаться доказать всему миру, что она способна отказаться от агрессии, о чем в последнее время заговорили в Москве.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед лидерами стран-участников G7 12 декабря предложил руководству РФ вывести свои войска на Рождество, чтобы доказать свое желание отказаться от агрессии, о чем в последнее время часто говорят в Москве. Текст выступления главы государства опубликован на сайте Офиса президента.

По словам Зеленского, миллиарды людей на планете отмечают Рождество Христово и в эти праздничные дни думают о мире. Поэтому если Россия хочет доказать, что она способна отказаться от агрессии, она может осуществить конкретный шаг к дипломатическому урегулированию, начав выводить свои войска из Украины.

"Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий", — сказал украинский лидер.

Глава государства заявил, что он также не видит причин, по которым Россия не может вывести войска сейчас, поскольку рано или поздно это случится. Но в любом случае, отметил Зеленский, несмотря на ответ Москвы, Украина вместе с остальным свободным миром должна сохранять инициативу, как это было на протяжении всего нынешнего года, начиная с 24 февраля.

"Я не вижу причин, почему России не сделать бы это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там на самом деле хотят: то ли дальнейшего противостояния с миром, то ли наконец завершения агрессии. Тот, кто принес войну, должен ее забрать", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский в шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" рассказал о своих дальнейших планах после окончания войны. По его словам, он даже не задумывается над тем, будет ли он в дальнейшем президентом Украины, но победу над Россией он точно застанет в качестве главы украинского государства.

Также Зеленский в ходе интервью для шоу Дэвида Леттермана заявил, что Путин слишком боится смерти, чтобы прибегнуть к использованию ядерного оружия против Украины. Желание Путина жить заметно, отметил украинский президент.