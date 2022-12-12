"До победы точно": Зеленский рассказал, как долго намерен быть президентом Украины

Президент Украины отказался говорить о том, когда именно в стране закончится война и будет ли он идти на второй срок. Зато Зеленский признался, что планирует поездку на море.

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Владимир Зеленский пока не уверен, хочет ли он снова занять пост главы государства после победы над РФ, но зато поделился с журналистами бытовыми планами на мирную жизнь. Об этом президент Украины рассказал в шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении", которое вышло на Netflix 12 декабря.

По словам Зеленского, он пока даже не задумывается над тем, будет ли он президентом Украины после победы украинских военных в войне с Россией.

"К нашей победе я точно буду президентом. А там… Даже не думаю. Не готов", — сказал лидер Украины.

Также Владимир Зеленский отказался называть сроки, в которые закончится война в Украине.

"Никто вам не скажет, сколько (война, — ред.) будет продолжаться. Я ответственный человек, и я понимаю, что это значит для людей — услышать, когда закончится война. Я не играю с такими вещами", — ответил Зеленский.

Он также подчеркнул, что война закончится тогда, когда вся территория нашей страны будет деоккупирована

Однако президент поделился бытовыми планами на жизнь в мирной Украине.

"Очень хочется прямо на море (когда уже мы победили) и выпить пива. Очень хочу!", — сказал Зеленский.

Для шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом президент Украины снялся в Киеве еще в октябре.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что российский президент не преминет ядерное оружие. По словам президента Украины, Владимир Путин очень любит жизнь и не пойдет на такие риски.

Фокус также писал о то, что Politico назвало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы 2022 года. По оценкам журналистов, европейские лидеры восхищаются и хотят подражать президенту Украины