Кумир для ЕС: Politico назвало Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы 2022 года

По оценкам журналистов, европейские лидеры восхищаются и хотят подражать президенту Украины. Военный лидер способен двигать Евросоюз в нужном ему направлении.

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Американское издание Politico составило рейтинг 28 самых влиятельных людей Европы. Президент Украины Владимир Зеленский занял в нем первое место.

Европа и понятие европеец, по словам авторов, меняется. Континент пересматривает стратегические отношения, серьезно относится к обороне, переосмысливает политику в области торговли, создания союзов и энергетической безопасности.

"В значительной степени это случилось благодаря украинскому комику, ставшему президентом", — сказано в статье о Зеленском.

Глава государства стал фигурой, которой Европа не только доверяет, но и восхищается, в отличие от предыдущих президентов Украины, указывают журналисты.

"Только взгляните, как теряющие очки на выборах европейские лидеры мчатся в Киев, чтобы сфотографироваться с серьезным 44-летним мужчиной, одетым в ставшую культовой оливково-зеленую футболку. Эти политики жаждут, чтобы их заметили рядом с ним", — подчеркивает издание.

Зеленский смог убедить Европу, что ее будущее связано с Украиной, поскольку в это мало кто верил до февральского вторжения России, сообщило Politico.

"Его коммуникативные навыки стали основным параметром. Риторика Зеленского четко обрисовывает враждебность Кремля, против которого он борется. Зеленский рассеивает доверие большей части Европы — особенно в Берлине и Париже — в то, что Москва может быть партнером", — обратили внимание авторы.

Зеленский, как отмечается в материале, заставил Европу делать то, что он хочет. Если президенту Украины нужно оружие, он его получит, несмотря на отказы Германии.

"Если он хочет санкций, он их также получает, даже если Европа столкнется с энергетическим кризисом накануне суровой зимы с заоблачными ценами на газ", — говорится в статье.

Владимир Зеленский смог выйти из тупика относительно вступления страны в Евросоюз, который был заморожен с 2013 года.

"Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в нужном ему направлении", — заключили авторы.

Путин, Орбан и Эрдоган: кто еще попал в рейтинг Politico?

Politico составляло рейтинг 28 мировых политиков на основе экспертных мнений, оценок журналистов редакции и опыта общения редакции с высокопоставленными чиновниками. В текущем рейтинге нет ни одного лидера из Берлина, Лондона, Парижа или Брюсселя, сообщил авторский коллектив.

"Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на то, что был избран на второй срок, потерял большинство в парламенте и столкнулся с проблемами внутри страны. Канцлер Германии Олаф Шольц, похоже, изо всех сил старается не быть европейским лидером, сосредоточив энергию на удержании своей капризной коалиции, и на визитах в Китай. Отношение к Пекину у многих остывает. Похоже, Шольц идет в одну сторону, а Европа — в другую", — заметили составители рейтинга.

Список влиятельных людей Европы разделен на три категории — деятели, мечтатели и разрушители. Владимир Зеленский занимает топ списка и находится вне данных разделений.

В рейтинге оказался кремлевский диктатор Владимир Путин (мечтатель, подкатегория — неудачник года). Упрямство российского лидера означает, что война в Украине затянется, констатировала редакция.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в категорию разрушители и признан внутренним врагом Европы, а турецкий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал деятелем и "темной лошадкой" ЕС.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину у Зеленского возрос рейтинг народного доверия. По данным соцопроса группы "Рейтинг", его действия одобряли более 90% украинцев.

Недавно британская газета Financial Times назвала президента Украины человеком года за "выдающееся проявление лидерских качеств и силы духа".

А в сентябре Владимир Зеленский стал самым влиятельным евреем 2022 года по версии израильской газеты The Jerusalem Post.