Кумир для ЄС: Politico назвало Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи 2022 року

За оцінками журналістів, європейські лідери захоплюються і хочуть наслідувати президента України. Військовий лідер здатний рухати Євросоюз у потрібному напрямі.

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Американське видання Politico склало рейтинг 28 найвпливовіших людей Європи. Президент України Володимир Зеленський посів у ньому перше місце.

Європа та поняття європеєць, за словами авторів, змінюється. Континент переглядає стратегічні відносини, серйозно ставиться до оборони, переосмислює політику у сфері торгівлі, створення спілок та енергетичної безпеки.

"Здебільшого це сталося завдяки українському коміку, який став президентом", — сказано у статті про Зеленського.

Глава держави став фігурою, якій Європа не лише довіряє, а й захоплюється на відміну від попередніх президентів України, вказують журналісти.

"Тільки погляньте, як європейські лідери, які втрачають очки на виборах, мчать до Києва, щоб сфотографуватися із серйозним 44-річним чоловіком, одягненим в оливково-зелену футболку, що стала культовою. Ці політики прагнуть, щоб їх помітили поряд із ним", — підкреслює видання.

Зеленський зміг переконати Європу, що її майбутнє пов'язане з Україною, оскільки у це мало хто вірив до лютневого вторгнення Росії, повідомило Politico.

"Його комунікативні навички стали основним параметром. Риторика Зеленського чітко описує ворожість Кремля, проти якого він бореться. Зеленський розсіює довіру більшої частини Європи — особливо в Берліні та Парижі — у те, що Москва може бути партнером", — звернули увагу автори.

Зеленський, як зазначається у матеріалі, змусив Європу робити те, що хоче. Якщо президентові України потрібна зброя, він її отримає, незважаючи на відмови Німеччини.

"Якщо він хоче санкцій, він їх також отримує, навіть якщо Європа зіткнеться з енергетичною кризою напередодні суворої зими із захмарними цінами на газ", — йдеться у статті.

Володимир Зеленський зміг вийти з глухого кута щодо вступу країни до Євросоюзу, який був заморожений з 2013 року.

"Поки Зеленський живий, він продовжуватиме рухати Європу в потрібному напрямі", — підсумували автори.

Путін, Орбан та Ердоган: хто ще потрапив до рейтингу Politico?

Politico складало рейтинг 28 світових політиків на основі експертних думок, оцінок журналістів редакції та досвіду спілкування редакції з високопосадовцями. У поточному рейтингу немає жодного лідера з Берліна, Лондона, Парижа чи Брюсселя, повідомив авторський колектив.

"Президент Франції Емманюель Макрон, незважаючи на те, що був обраний на другий термін, втратив більшість у парламенті та зіткнувся з проблемами всередині країни. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, схоже, щосили намагається не бути європейським лідером, зосередивши енергію на утриманні своєї примхливої коаліції, і на візитах до Китаю. Ставлення до Пекіну в багатьох охолоджується. Схоже, Шольц іде в один бік, а Європа — в інший", — зауважили укладачі рейтингу.

Список впливових людей Європи поділено на три категорії — діячі, мрійники та руйнівники. Володимир Зеленський займає топ списку та знаходиться поза цими розділеннями.

У рейтингу опинився кремлівський диктатор Володимир Путін (мрійник, підкатегорія – невдаха року). Впертість російського лідера означає, що війна в Україні затягнеться, констатувала редакція.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у категорію руйнівника та визнаний внутрішнім ворогом Європи, а турецький лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган став діячем і "темним конем" ЄС.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Зеленський зріс рейтинг народної довіри. За даними соцопитування групи "Рейтинг", його дії схвалювали понад 90% українців.

Нещодавно британська газета Financial Times назвала президента України людиною року за "видатний прояв лідерських якостей та сили духу".

А у вересні Володимир Зеленський став найвпливовішим євреєм 2022 року за версією ізраїльської газети The Jerusalem Post.