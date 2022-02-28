Рівень підтримки дій Зеленського зріс до 91% на фоні вторгнення армії РФ, — "Рейтинг"

70% опитаних респондентів також упевнені, що Україні під силу відбити напад регулярних військ Російської Федерації.

91% опитаних українців підтримують дії президента Володимира Зеленського, спрямовані на відбиття повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це свідчать дані соцопитування, яке було проведено групою "Рейтинг" у період із 26 по 27 лютого.

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В умовах військового вторгнення армії Росії 59% повністю підтримують дії Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, які спрямовані на захист територіальної цілісності країни, і ще 32% швидше підтримують.

[ + – ] 91% українців підтримують дії Зеленського під час вторгнення армії РФ

[ + – ] 91% українців підтримують дії Зеленського під час вторгнення армії РФ

Найбільший рівень підтримки президента зафіксовано в західних і центральних областях України — 91% і 93% відповідно. На півдні країни дії Володимира Зеленського в умовах військового вторгнення РФ схвалюють 84%, а на сході також 84%.

[ + – ] Рівень підтримки дій Зеленського в регіонах України

Окрім цього, 70% опитаних респондентів упевнені, що Україна зможе відбити військове вторгнення регулярної армії РФ. 16% засумнівалися в здатності ЗСУ захищатись від окупантів, 15% було складно відповісти на поставлене соціологами питання.

[ + – ] 70% українців упевнені, що Україна відобразить напад армії РФ

За даними групи "Рейтинг", 78% жителів західних областей України не сумніваються у можливостях Збройних сил протистояти російським окупантам. У центральних областях рівень підтримки становить 75%, на півдні — 66%, і на сході — 64%.

[ + – ] 70% українців упевнені, що Україна відіб'є напад армії РФ

Дані про соцопитування "Рейтинга": дослідження проводили в період із 26 по 27 лютого в усіх регіонах України, крім Криму та Донбасу, серед громадян віком від 18 років. Соціологічне опитування здійснювали методом телефонного інтерв'ю з допомогою комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,2%.

Нагадаємо, 21 лютого компанія SOCIS опублікувала результати свіжого соцопитування, за яким Володимир Зеленський лише на 1,3% випереджає Петра Порошенка в президентському рейтингу. Дослідження також показало, що майже 55% громадян виступили проти, щоб чинний глава держави та його політсила "Слуга народу" залишалися при владі після наступних виборів.

1 лютого Центр Разумкова публікував результати свого соцопитування, за якими Петро Порошенко практично наздогнав Володимира Зеленського в президентському рейтингу. Як стверджували соціологи, розрив між двома кандидатами становить лише 1,8% на користь чинного глави держави.