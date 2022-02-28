Уровень поддержки действий Зеленского возрос до 91% на фоне вторжения армии РФ, — "Рейтинг"

70% опрошенных респондентов также уверены, что Украине по силам отразить нападение регулярных войск Российской Федерации.

91% опрошенных украинцев поддерживают действия президента Владимира Зеленского, направленные на отражение полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который был проведен группой "Рейтинг" в период с 26 по 27 февраля.

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В условиях военного вторжения армии России 59% полностью поддерживают действия Верховного главнокомадующего Владимира Зеленского, которые направлены на защиту территориальной целостности страны, и еще 32% — скорее поддерживают.

[ + – ] 91% украинцев поддерживают действия Зеленского во время вторжения армии РФ

[ + – ] 91% украинцев поддерживают действия Зеленского во время вторжения армии РФ

Наибольший уровень поддержки президента зафиксирован в западных и центральных областях Украины — 91% и 93% соответственно. На юге страны действия Владимира Зеленского в условиях военного вторжения РФ одобряют 84%, а на востоке — также 84%.

[ + – ] Уровень поддержки действий Зеленского по регионам Украины

Помимо этого, 70% опрошенных респондентов уверены, что Украина сможет отразить военное вторжение регулярной армии РФ. 16% засомневались в способности ВСУ защищаться от оккупантов, 15% было сложно ответить на поставленный социологами вопрос.

[ + – ] 70% украинцев уверены, что Украина отразит нападение армии РФ

По данным группы "Рейтинг", 78% жителей западных областей Украины не сомневаются в возможностях Вооруженных сил противостоять российским оккупантам. В центральных областях уровень поддержки составляет 75%, на юге — 66%, и на востоке — 64%.

[ + – ] 70% украинцев уверены, что Украина отразит нападение армии РФ

Данные о соцопросе "Рейтинга": исследование проводилось в период с 26 по 27 февраля во всех регионах Украины, кроме Крыма и Донбасса, среди граждан старше 18 лет. Социологический опрос осуществляли методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, 21 февраля компания SOCIS опубликовала результаты свежего соцопроса, по которому Владимир Зеленский только на 1,3% опережает Петра Порошенко в президентском рейтинге. Исследование также показало, что почти 55% граждан выступили против, чтобы действующий глава государства и его политсила "Слуга народа" оставались у власти после следующих выборов.

1 февраля Центр Разумкова публиковал результаты своего соцопроса, по которым Петр Порошенко практически догнал Владимира Зеленского в президентском рейтинге. Как утверждали социологи, разрыв между двумя кандидатами составляет лишь 1,8% в пользу действующего главы государства.