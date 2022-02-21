Зеленский только на 1,3% опережает Порошенко в президентском рейтинге, — соцопрос SOCIS

57,4% опрошенных граждан также против того, чтобы действующий президент и партия "Слуга народа" оставались во власти после следующих выборов.

23,7% украинцев готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией SOCIS с 11 по 16 февраля, бенефициаром которой является политтехнолог Петра Порошенко Игорь Грынив.

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В ходе социсследования, которое проводилось методом телефонного интервью (CATI) с использованием планшетов, опросили 2000 респондентов.

Согласно результатам, президентский рейтинг Владимира Зеленского в феврале 2022 года составляет 17,1%, а пятого президента Петра Порошенко — 15,8%. В ТОП-5, по данным компании SOCIS, также попали народные депутаты Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Дмитрий Разумков — 6,7%, 6,1% и 5,9% соответственно.

[ + – ] Зеленского на президентских выборах готовы поддержать 23,7% украинцев

Во втором туре президентских выборов, если бы в него вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, кандидатуру действующего главы государства готовы поддержать 51% опрошенных респондентов. За нардепа от фракции "Европейская солидарность" готовы проголосовать 49%.

[ + – ] Во втором туре президентских выборов Зеленского поддержат 51% украинцев

Действующего главу государства Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, готовы поддержать 23,7% опрошенных украинцев, а Петра Порошенко — 21,9%. Еще 9,3% респондентов готовы отдать свои голоса за Юлию Тимошенко, за Юрия Бойко — 8,5%, а за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 8,2%.

[ + – ] Динамика рейтингов кандидатов в президенты Украины

Антирейтинг кандидатов в президенты Украины, как утверждает компания SOCIS, возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский с показателем в 31,8%. На втором месте оказался нардеп от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко — 31,7%, а на третьем — Петр Порошенко с 30,2%.

[ + – ] Антирейтинг кандидатов в президенты возглавил Владимир Зеленский

Результаты соцопроса компании SOCIS также свидетельствуют о том, что наивысшим рейтингом среди украинцев владеет партия "Европейская солидарность" — 16,4%. На втором месте расположилась президентская политсила "Слуга народа" с показателем в 11,5%, а ТОП-3 замыкает ОПЗЖ — 7,6%.

Если бы парламентские выборы проводились в следующее воскресенье, партию Петра Порошенко готовы поддержать 23,2% опрошенных респондентов. 16,2% украинцев свои голоса отдадут за "Слугу народа", 10,7% — за "Оппозиционную платформу — За жизнь".

[ + – ] 23,2% украинцев готовы поддержать на выборах партию "Европейская солидарность"

[ + – ] 23,2% украинцев готовы поддержать на выборах партию "Европейская солидарность"

Респондентам в ходе социологичесского исследования также задали вопрос, хотели бы они, чтобы президент Владимир Зеленский и его политсила "Слуга народа" продолжили руководить страной после следующих выборов.

57,4% украинцев дали категорический ответ "Нет", а 17,8% граждан поддержали бы такой сценарий. Также 20,2% респондентов еще не определились со своим выбором, а почти 5% выбрали пункт "сложно ответить/отказываюсь отвечать".

[ + – ] 57,4% украинцев не хотят, чтобы Владимир Зеленский и "Слуга народа" оставались у власти

Данные о соцопросе компании SOCIS, бенефициаром которой является политтехнолог Петра Порошенко Игорь Грынив: исследование проводилось с 11 по 16 февраля, в ходе которого методом телефонного интервью (CATI) с использованием планшетов опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Средняя продолжительность одного опроса составила 12 минут, а статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) — +/-2,4%.

Напомним, 1 февраля Центр Разумкова опубликовал итоги свежего соцопроса, по результатам которого действующего главу государства Владимира Зеленского на выборах готовы поддержать 26%. Вслед за ним идет народный депутат от фракции ЕС Петр Порошенко с результатом в 24,2%.

В конце января Киевский международный институт социологии проводил исследование, чтобы выяснить настроения украинцев в условиях возможного нападения РФ на Украину. Почти 50% опрошенных респондентов верят, что Россия может осуществить полномасштабное вторжение в нашу страну.