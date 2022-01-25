Почти половина украинцев верит во вторжение Путина, - соцопрос

В середине декабря прошлого года социологи проводили аналогичный опрос. С тех пор ситуация почти не изменилась.

Вторжение России в Украину является реальным планом главы Кремля Владимира Путина, который вполне вероятно будет осуществлен. Так считает каждый второй украинец, о чем свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 20-21 января 2022 года.

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48,1% опрошенных верят, что вторжение РФ в Украину возможно, противоположного мнения — 39,1% респондентов. 12,8% не могут ответить на этот вопрос.

При этом, 56,5% — считают дипломатические и оборонительные усилия властей по предотвращению вторжения России в Украину недостаточными. Наоборот думают 29,2%. 14,3% — не смогли ответить.

Еще соцопрос показал, что большая часть украинцев не верит в эффективную реакцию президента Владимира Зеленского, как Верховного главнокомандующего, на вторжение России в Украину — речь идет о 53,1% респондентах. Противоположного мнения, с верой в силы гаранта при возможном нападении, — 31,9% опрошенных. Социологи отмечают, что в последнее время вера в президента в этом вопросе несколько снизилась.

В соцопросе КМИС участвовали 1205 человек со всей территории Украины, кроме оккупированных частей Донбасса и АР Крым.

Напомним, Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с просьбой прекратить паниковать по поводу возможного вторжения России в Украину.

Как сообщалось, соцопрос КМИС показал, что почти 85% украинцев не верят в эффективность переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина на счет возврата Крыма и оккупированной части Донбасса под контроль Киева.