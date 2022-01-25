Майже половина українців вірить у вторгнення Путіна, — соцопитування

У середині грудня минулого року соціологи проводили аналогічне опитування. З того часу ситуація майже не змінилася.

Вторгнення Росії в Україну є реальним планом глави Кремля Володимира Путіна, який цілком імовірно буде здійснено. Так вважає кожен другий українець, про що свідчать результати соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 20-21 січня 2022 року.

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48,1% опитаних вірять, що вторгнення РФ в Україну можливе, протилежної думки — 39,1% респондентів. 12,8% не можуть відповісти на це запитання.

При цьому 56,5% вважають дипломатичні й оборонні зусилля влади щодо запобігання вторгнення Росії в Україну недостатніми. Навпаки думають 29,2%. 14,3% — не змогли відповісти.

Ще соцопитування показало, що більша частина українців не вірить в ефективну реакцію президента Володимира Зеленського як Верховного головнокомандувача на вторгнення Росії в Україну — йдеться про 53,1% респондентів. Протилежної думки, з вірою в сили гаранта за можливого нападу, — 31,9% опитаних. Соціологи зазначають, що останнім часом віра в президента в цьому питанні дещо знизилася.

У соцопитуванні КМІС брали участь 1 205 осіб з усієї території України, крім окупованих частин Донбасу та АР Крим.

Нагадаємо, Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців із проханням припинити панікувати з приводу можливого вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, соцопитування КМІС показало, що майже 85% українців не вірять в ефективність переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна щодо повернення Криму й окупованої частини Донбасу під контроль Києва.