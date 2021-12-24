Майже 85% українців не вірять, що переговори Зеленського з Путіним повернуть Крим і Донбас, — опитування

Кожен другий опитаний респондент також вважає реальною загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну взимку-навесні 2022 року.

Переважна більшість українців сумнівається, що прямі переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна повернуть Україні окуповані території. Про це свідчать дані соцопитування, яке було проведено Київським міжнародним інститутом соціології з 13 по 16 грудня.

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Зокрема, 84,4% опитаних респондентів не вірять, що прямий діалог Володимира Зеленського з главою країни-агресора Володимиром Путіним призведуть до повернення Криму. 10,7% громадян допустили такий сценарій, а 4,9% респондентів не змогли або відмовилися відповідати.

66,3% людей не вірять, що прямі переговори сприяють поверненню окупованого Донбасу, а 25,9% — респондентів упевнені в успіху такого формату діалогу.

[ + – ] Більшість українців не вірить у повернення Криму та Донбасу після переговорів Зеленського з Путіним

У ході соцопитування громадян також поцікавилися, як вони сприймають концентрацію російських військ на кордоні з Україною та чи вважають, що Росія може зважитися на повномасштабне вторгнення взимку-навесні 2022 року.

49,2% опитаних громадян вважають реальною загрозу початку широкомасштабних бойових дій із боку РФ. А 41,4% респондентів сумніваються, що Кремль піде на вторгнення до України.

[ + – ] Майже половина українців вірять, що РФ може вторгнутися до України

У межах дослідження КМІС також з'ясував настрої серед українців щодо вступу до ЄС і НАТО. Якби найближчим часом відбувся референдум щодо інтеграції України до Євросоюзу, 67,1% громадян проголосували б "за". 21,6% опитаних респондентів обрали б пункт проти.

59,2% серед усіх громадян підтримали б вступ України до НАТО, а проти інтеграції до Північноатлантичного Альянсу проголосували б 28,1% респондентів.

[ + – ] Більшість українців підтримують вступ України до ЄС і НАТО

57,8% громадян, як свідчать дані соцопитування КМІС, упевнені, що влада України недостатньо докладає зусиль для запобігання повномасштабному вторгненню РФ. 27,1% респондентів вважають, що дипломатичних іоборонних дій вистачає в умовах російської агресії, а 15,1% не змогли відповісти на питання соціологів.

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Дані про соцпитування КМІС: дослідження проводили з 13 по 16 грудня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1203 респонденти віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% – для показників, близьких до 25%, 2,1 % — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, 22 грудня група "Рейтинг" опублікував результати соцопитування. Дослідження показало, що президентський рейтинг Володимира Зеленського майже вдвічі вищий, ніж п'ятого президента Петро Порошенко. Главу держави на виборах готові підтримати 24,2% виборців, а нардепа від "Європейської солідарності" – 13,7%.

Також група "Рейтинг" публікував результати дослідження, у якому українці назвали найголовніші досягнення України у 2021 році. На думку опитаних громадян, перемога Олександра Усика над Ентоні Джошуа, виступ українських паралімпійців у Токіо та програма "Велике будівництво" є головними успіхами нашої країни в році, що минає.