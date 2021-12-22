Усик, паралімпійці та "Велике будівництво": головні досягнення країни на думку українців

У ТОП-5 важливих успіхів України у 2021 році, як показують результати соцопитування, українці також віднесли розширення послуг у "Дії" та старт вакцинації від коронавірусу.

Українці назвали перемогу боксера Олександра Усика, успіх паралімпійської збірної у Токіо та проєкт "Велике будівництво" головними досягненнями країни у 2021 році. Про це свідчать результати соцопитування, яке проводила соціологічна група "Рейтинг".

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Так, респондентам із списку пропонували обрати не більше трьох головних досягнень України у 2021 році.

35% опитаних громадян сказали, що перемога боксера Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа є найважливішим успіхом країни цього року.

На другому місці розташувався успіх українських паралімпійців на Олімпіаді в Токіо — 32%, а ТОП-3 замикає проект "Велике будівництво" — 31%.

Серед головних досягнень країни опитані респонденти також підмітили розширення послуг у додатку "Дія", старт масштабної вакцинації населення від коронавірусу та вихід збірної України до 1/4 фіналу Євро-2020 – 21%, 19% та 18% відповідно.

[ + – ] Українці у соцопитуванні назвали головні досягнення країни у 2021 році

Також соціологічна група "Рейтинг" вирішила визначити настрої та очікування українців щодо політичної, економічної та соціальної ситуацій у країні.

14% опитаних респондентів заявили, що відчуття впевненості в майбутньому у них "суттєво чи швидше покращилися". 30% громадян відповіли, що їхня позиція не змінилася, а 53% — вибрали пункти "ймовірно або суттєво погіршилися".

12% громадян повідомили соціологам, що політична ситуація в країні загалом покращилася, 21% — не змінилася, 63% — "ймовірно чи суттєво погіршилася".

У 9% опитаних респондентів матеріальний стан сім'ї "значно чи швидше покращився", у 40% — без змін, а 50% зазначили погіршення ситуації з фінансами.

8% громадян заявили, що економічна ситуація в країні "суттєво чи швидше покращилася", 18% не помітили жодних змін, а 70% — не помітили позитивних моментів і вибрали пункти "суттєво чи швидше погіршилася".

[ + – ] Українці у соцопитуванні "Рейтингу" оцінили ситуацію в країні

Дані про соцопитування "Рейтингу": дослідження проводилося в період з 16 по 18 грудня у всіх областях України методом телефонного інтерв'ю, для якого використовувався комп'ютер (CATI). У соцопитуванні брали участь 2500 респондентів віком від 18 років, а помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 2,0%.

Раніше соціологічна група "Рейтинг" опублікувала нові президентські рейтинги політиків. За кандидатуру Володимира Зеленського на майбутніх виборах свої голоси готові віддати 24,2% громадян. Глава держави у рейтингу майже вдвічі випереджає п'ятого президента Петра Порошенка — за нього планують проголосувати 13,7% опитаних респондентів.

А 20 грудня результати свого соціологічного опитування представила компанія SOCIS, бенефіціаром якої є один із політтехнологів Петра Порошенка. За даними дослідження, Володимира Зеленського у першому турі президентських виборів готові підтримати 16,7% громадян, а п'ятого президента — 12,3%.