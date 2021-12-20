За Зеленського в першому турі готові проголосувати лише 16,7% українців, — соцопитування SOCIS

Кандидатуру п'ятого президента Петра Порошенка підтримують 12,3% опитаних респондентів. При цьому обидва політики в лідерах з антирейтингу.

Володимир Зеленський та Петро Порошенко пройшли б у другий тур виборів, якби президентська кампанія проходила в середині грудня. Про це свідчать результати опитування компанії політичної соціології SOCIS, бенефіціаром якої є політтехнолог Петра Порошенка Ігор Гринів.

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Дослідження проводилося в період з 11 по 16 грудня, під час якого опитали 2000 респондентів. За результатами опитування SOCIS, Володимира Зеленського на президентських виборах, які проводилися б наступної неділі, підтримали б 16,7% опитаних громадян. За кандидатуру Петра Порошенка готові проголосувати 12,3% респондентів.

[ + – ] Володимира Зеленського у першому турі виборів підтримають 16,7% українців

Антирейтинг політиків, які б брали участь у президентських виборах в Україні, також очолив Володимир Зеленський. За його кандидатуру за жодних обставин не проголосували б 32,4% виборців. На другому та третьому місці опинилися Петро Порошенко та Юрій Бойко — 28,2% та 23% відповідно.

[ + – ] Володимир Зеленський став лідером з антирейтингу серед кандидатів у президенти

Окрім цього, 20 грудня результати свого соцопитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Опитування громадської думки проводилося серед 2025 громадян, які проживають у 103 населених пунктах України.

За даними соцопитування КМІС, у першому турі президентських виборів Володимира Зеленського підтримають 27,6% респондентів, які визначилися з вибором, і 17% серед усіх опитаних.

На другому місці за підтримкою серед населення опинився Петро Порошенко. За нардепа свої голоси готові віддати 16% респондентів, що визначилися з вибором, і 9,9% — серед усіх, які брали участь в опитуванні. Трійку лідерів замикає парламентарій від ОПЗЖ – 9,4% та 5,8% голосів відповідно.

[ + – ] Володимира Зеленського у першому турі виборів готові підтримати 27,6% громадян, які визначились із вибором

У другому турі президентських виборів чинного главу держави Володимира Зеленського готові підтримати 55,7% респондентів, які визначились із вибором, та 30,9% — від усіх. Петра Порошенка – 44,3% та 24,6% відповідно.

[ + – ] Володимир Зеленський випередить Петра Порошенка у другому турі президентських виборів

За даними КМІС, лідером з антирейтингу серед кандидатів на президентських виборах є Володимир Зеленський — за його кандидатуру за жодних умов не проголосують 30,7% опитаних респондентів. У ТОП-3 також потрапили Петро Порошенко та Юрій Бойко — 29% та 22,4% відповідно.

[ + – ] Володимир Зеленський став лідером з антирейтингу серед кандидатів у президенти

Дані про соцопитування SOCIS: проводилося з 11 по 16 грудня, під час якого опитали 2000 респондентів старше 18 років методом телефонного інтерв'ю (CATI) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки становить +/-2,4%, а середня тривалість опитування – 12 хвилин.

Дані про соцопитування КМІС: дослідження проводилося з 9 по 17 грудня методом особистого інтерв'ю "face-to-face" з використанням планшетів (CATI). У ході соцопитування було опитано 2025 респондентів віком від 18 років, які проживають у 103 населених пунктах України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% – для показників близьких до 25%, 2,2% – для показників близьких до 12%, а також 1,5% – для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, 10 грудня соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування, за якими Володимир Зеленський та Петро Порошенко пройшли б у другий тур президентських виборів. Розрив між кандидатами становить майже 10%.

У жовтні Володимир Зеленський під час виїзного засідання "Слуги народу" у Трускавці припустив, що може висунути свою кандидатуру на другий президентський термін.