"Дочка не хоче", — Зеленський розповів про висунення на другий президентський термін (відео)

Глава держави допустив повторне висунення своєї кандидатури, якщо він не встигне виконати всі передвиборчі обіцянки.

Дочка Володимира Зеленського Олександра відмовляє батька від другої президентської каденції в Україні. Про це глава держави розповів в інтерв'ю програмі "Світське життя".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ведуча Катя Осадча поцікавилася, чи відмовляють Володимира Зеленського діти від повторного висунення кандидатури на другий президентський термін.

Глава держави розповів, що цю тему зачіпає його старша дочка Олександра, а від президентства постраждала вся сім'я.

"Старша дочка, сім'я, дружина, батьки дуже постраждали (від президентства Зеленського — ред.). Дочка піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою дочку, це (друга президентська каденція — ред.) залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити, — запевнив Володимир Зеленський.

Ведуча програми "Світське життя" також торкнулася теми державної дачі президента в Конча-Заспі. Катя Осадча пригадала Володимиру Зеленському його обіцянку на початку президентської каденції про те, що він буде таким президентом, яких "ще не було", і, як мінімум, він не переїде на державну дачу.

"Ось вже рік, як ви живете на державній дачі, вже встигли навіть зробити там ремонт. Що підштовхує порушувати ті обіцянки, які ви даєте?", — поцікавилася Катя Осадча.

За словами Володимира Зеленського, він переїхав на державну дачу в Конча-Заспі виключно через свою охорону, оскільки силовикам потрібен окремий будинок.

"Все пов'язано тільки з охороною — їм потрібен окремий будинок. Тобто я повинен купити сьогодні територію, якусь землю, на якій буде мій будинок і будинок для охорони. Чесно скажу, живу я там як в готелі. Тим не менше, я привіз мою меблі з того будинку, який ми продали", — продовжив глава держави.

На питання Каті Осадчої, чи приглядає Зеленський зараз нове житло, оскільки президентська каденція скоро закінчиться, глава держави відповів: "Ми кілька варіантів вже знайшли, і зараз питання, як прискорити процес, або купити готовий будинок, або нову землю і будувати новий будинок" .

[ + – ] Володимир Зеленський розповів про висунення на другий президентський термін

Перед президентськими виборами кандидат Володимир Зеленський давав низку обіцянок українцям. Тодішній співвласник Студії "Квартал 95" обіцяв:

залишити власний бізнес;

не брати участі в шоу Студії "Квартал 95";

продати частину літаків і не перекривати вулиці президентським кортежем;

обиратися на один президентський термін і залишитися в країні;

добровільно піти у відставку у разі порушення закону;

не призначати родичів і товаришів на посади;

не переїжджати на державну дачу;

завершити війну на Донбасі;

повернути всіх військовополонених;

зберегти Мінський і Нормандський формати;

затвердити план дій щодо впровадження в Україні "справжнього народовладдя";

розслідувати дії попередньої влади;

залучити проросійських бойовиків до відповідальності;

зберегти стабільність ПриватБанку.

Раніше Фокус розповідав, що Володимир Зеленський назвав умову для висунення на другий президентський термін. Президент буде повторно висувати свою кандидатуру на посаду президента після аналізу того, як були виконані передвиборчі обіцянки і які пункти ще не встигли реалізувати.

Також Фокус повідомляв, що Дмитро Разумков розповів про другий президентський термін Зеленського. За словами ексспікера Ради, в українського президента має бути тільки одна каденція, оскільки повторне висунення негативно впливає на роботу глави держави.