Разумков розповів про другий президентський термін Зеленського і натякнув на своє висунення (відео)

Позафракційний нардеп вважає, що в українського президента повинна бути тільки одна каденція, а повторне висунення негативно впливає на роботу глави держави.

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував можливе висунення Володимира Зеленського на другий президентський термін. Про це позафракційний нардеп розповів в інтерв'ю ВВС.

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Журналісти поцікавилися в Разумкова, чи планує Володимир Зеленський йти на другий президентський термін.

Ексголова парламенту нагадав, що команда "Слуги народу" разом з Володимиром Зеленським обіцяли, що в президента повинен бути тільки один термін.

Дмитро Разумков зазначив, що в українських реаліях український президент починає займатися своєю передвиборчою кампанією на середині своєї каденції.

"Це негативно впливає на те, що ти хочеш зробити на посаді президента. Два з половиною роки використовуєш не для того, щоб довести справи до кінця, а для того, щоб отримати новий можливий кредит довіри", — продовжив колишній спікер парламенту і навів як приклад Леоніда Кучму, якого він назвав найкращим президентом в історії України.

Журналіст ВВС також поцікавився, чи планує Дмитро Разумков йти на президентські вибори. За його словами, Верховна Рада після голосування про його відставку зняла перешкоду щодо того, що спікер парламенту може стати главою держави.

"Далі побачимо. Почнуться президентські вибори — побачимося", — з посмішкою додав позафракційний нардеп.

Дмитро Разумков також планує збирати свою команду з людей, які будуть дотримуватися принципів, з якими вони йшли на парламентські вибори у 2019 році.

Ексспікер попередив, що в Україні можлива узурпація влади президентом, і в історії країни були прецеденти, а заміну голови Верховної Ради Разумков назвав порушенням правил демократій.

"А наступним кроком можуть бути і більш трагічні події. Це вплив на органи влади... Я розумію, що вчора (перед голосуванням про відставку — ред.) запрошували народних депутатів до Офісу президента і переконували, чому потрібно голосувати за Разумкова. Аргументи були дуже жорсткими і не пов'язаними з політичною позицією. Абсолютно іншого характеру...", — підсумував Дмитро Разумков і відмовився назвати прізвища топчиновників, які могли впливати на депутатів напередодні голосування про відставку спікера парламенту.

[ + – ] Дмитро Разумков про узурпацію влади в Україні

Нагадаємо, що Дмитро Разумков був знятий з посади спікера Ради. Відповідне рішення на голосуванні підтримали 284 нардепи.

Також Фокус розповідав, що Дмитро Разумков спростував свою дружбу з Володимиром Зеленським. За словами ексспікера парламенту, його з головою держави пов'язували тільки робочі відносини, а друзі у Володимира Зеленського можуть бути тільки зі Студії "Квартал 95".

Відставку з посади спікера Дмитро Разумков назвав дешевим подарунком до свого дня народження. Позафракційний депутат поскаржився, що голову Ради можуть зняти через незадовільну роботу, однак, його навіть не запросили на засідання "Слуги народу", де могли обговорити недоліки в управлінні парламентом.