Разумков рассказал о втором президентском сроке Зеленского и намекнул на свое выдвижение (видео)

Внефракционный нардеп считает, что у украинского президента должна быть только одна каденция, а повторное выдвижение негативно влияет на работу главы государства.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал возможное выдвижение Владимира Зеленского на второй президентский срок. Об этом внефракционный нардеп рассказал в интервью ВВС.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Журналисты поинтересовались у Разумкова, планирует ли Владимир Зеленский идти на второй президентский срок.

Экс-глава парламента напомнил, что команда "Слуги народа" вместе с Владимиром Зеленским обещали, что у президента должен быть только один срок.

Дмитрий Разумков отметил, что в украинских реалиях украинский президент начинает заниматься своей предвыборной кампанией на середине своей каденции.

"Это негативно влияет на то, что ты хочешь сделать на должности президента. Два с половиной года используешь не для того, чтобы довести дела до конца, а для того, чтобы получить новый возможный кредит доверия", — продолжил бывший спикер парламента и привел в пример Леонида Кучму, которого он назвал лучшим президентом в истории Украины.

Журналист ВВС также поинтересовался, планирует ли Дмитрий Разумков идти на президентские выборы. По его словам, Верховная Рада после голосования об его отставке сняла преграду относительно того, что спикер парламента может стать главой государства.

"Дальше увидим. Начнутся президентские выборы — увидимся", — с улыбкой добавил внефракционный нардеп.

Дмитрий Разумков также планирует собирать свою команду из людей, которые будут придерживаться принципов, с которыми они шли на парламентские выборы в 2019 году.

Экс-спикер предупредил, что в Украине возможна узурпация власти президентом, и в истории страны были прецеденты, а замену главы Верховной Рады Разумков назвал нарушением правил демократий.

"А следующим шагом могут быть и более трагические события. Это влияние на органы власти… Я понимаю, что вчера (перед голосованием об отставке — ред.) приглашали народных депутатов в Офис президента и переубеждали, почему нужно голосовать за Разумкова. Аргументы были очень жесткими и не связанными с политической позицией. Абсолютно другого характера…", — подытожил Дмитрий Разумков и отказался назвать фамилии топ-чиновников, которые могли влиять на депутатов накануне голосования об отставке спикера парламента.

[ + – ] Дмитрий Разумков об узурпации власти в Украине

Напомним, что Дмитрий Разумков был снят с должности спикера Рады. Соответствующее решение на голосовании поддержали 284 нардепа.

Также Фокус рассказывал, что Дмитрий Разумков опроверг свою дружбу с Владимиром Зеленским. По словам экс-спикера парламента, его с главой государства связывали только рабочие отношения, а друзья у Владимира Зеленского могут быть только по Студии "Квартал 95".

Отставку с должности спикера Дмитрий Разумков назвал дешевым подарком к своему дню рождения. Внефракционный депутат посетовал, что главу Рады могут снять из-за неудовлетворительной работы, однако его даже не пригласили на заседание "Слуги народа", где могли обсудить недочеты в управлении парламентом.