Верховная Рада сняла Разумкова с должности спикера (видео)

Отставку главы парламента поддержали 284 нардепа. Новым спикером Рады может стать Руслан Стефанчук.

Дмитрия Разумкова отозвали с должности председателя Верховной Рады Украины. За соответствующее решение проголосовало большинство нардепов в ходе пленарного заседания парламента в четверг, 7 октября.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Отставку Разумкова поддержали 284 нардепа, из которых 215 — члены фракции "Слуга народа", 20 — "Батькивщины", 6 — "Голоса", 19 — представители группы "За майбутнє", 18 — "Довіри". Еще 6 голосов дали внефракционные.

За отставку Разумкова не проголосовал ни один нардеп от фракций ОПЗЖ и ЕС.

[ + – ] Голосование по фракциям за отставку Разумкова

[ + – ] Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания, 7 октября

Теперь Дмитрий Разумков является рядовым внефракционным нардепом. У него есть право присоединиться к работе любого из парламентских Комитетов.

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук ранее заявляла, что основным претендентом на должность председателя Рады вместо Разумкова рассматривали Руслана Стефанчука, который на текущий момент является первым вице-спикером парламента. 6 октября на сайте Офиса президента появился указ, которым Владимир Зеленский отстранил Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в Верховной Раде.

Отметим, ранее Дмитрий Разумков не исключал того, что его могут лишить мандата. Согласно законодательству, у партии "Слуга народа" есть на это право, поскольку перед назначением спикером тот написал заявление на выход из фракции. Разумков заявлял, что если политсила все же решится на отзыв его мандата, то он пойдет в суд.