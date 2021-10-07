Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде

Первый заместитель Разумкова считается главным претендентом на его место.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте.

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Ранее в парламентской фракции "Слуга народа" заявили, что основным кандидатом на должность главы Верховной Рады (после отставки Дмитрия Разумкова) является ее вице-спикер Руслан Стефанчук.

Разумков в эфире одного из телеканалов на высоких тонах спорил с заместителем главы фракции "Слуга народа" Александром Корниенко в преддверии голосования за свою отставку. Во время полемики спикер обвинил руководство президентской фракции в шантаже.

Голосовать за отставку Разумкова депутаты планируют сегодня, 7 октября. За снятие будет голосовать и "Батькивщина", и часть "Голоса", сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее Фокус подробно разбирался, как поссорились Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский, и что ждет спикера после отставки.