UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Отставка Разумкова

Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде

210
Руслан Стефанчук, фото
Фото: rada.gov.ua | Руслан Стефанчук

Первый заместитель Разумкова считается главным претендентом на его место.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте.

указ, увольнение стефанчука

Ранее в парламентской фракции "Слуга народа" заявили, что основным кандидатом на должность главы Верховной Рады (после отставки Дмитрия Разумкова) является ее вице-спикер Руслан Стефанчук.

Разумков в эфире одного из телеканалов на высоких тонах спорил с заместителем главы фракции "Слуга народа" Александром Корниенко в преддверии голосования за свою отставку. Во время полемики спикер обвинил руководство президентской фракции в шантаже.

Голосовать за отставку Разумкова депутаты планируют сегодня, 7 октября. За снятие будет голосовать и "Батькивщина", и часть "Голоса", сообщил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее Фокус подробно разбирался, как поссорились Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский, и что ждет спикера после отставки.