Как поссорились Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский и что ждет спикера после отставки

Два года назад "слуги" проходили на курорте в Трускавце школу политики, теперь возмужали и снимали спикера Верховной Рады. Фокус наблюдал, как это было.

В пятницу, 1 октября, народные депутаты президентской фракции "Слуга народа" собрались в Трускавце на двухдневное выездное заседание, чтобы подвести итоги двух лет работы.

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Официально поездку в город, где в 2019-м "слуги" провели школу депутатов, затеяли, чтобы обсудить внутренние проблемы и составить планы на будущее. Фактически же в Трускавец отправились решать судьбу главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Его на выездное заседание не пригласили, сославшись на то, что он не является членом фракции. Зато другие представители команды президента в Трускавец приехали, в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль, генпрокурор Ирина Венедиктова, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, советники Михаил Подоляк и Тимофей Милованов, а также первый помощник главы государства Сергей Шефир. Во второй день прибыл президент Владимир Зеленский.

[ + – ] Неформально. Пятничная вечеринка "Слуги народа" в отеле Риксос, на которую позвали журналистов Фото: УНИАН

Разумков и "слуги": непреодолимые разногласия

Около восьми утра на небольшой железнодорожный вокзал в Трускавце прибыл поезд №49 Киев — Трускавец с депутатами СН. В нем было около 50 нардепов. Остальные приехали на автомобилях. На вокзале нардеп СН Алексей Жмеренецкий рассказал журналистам, что поездку в Трускавец вместе с проживанием "слуги" оплачивали сами. Одни жили в санатории Rixos Prykarpattya, где номера стоят в районе 4 тыс. грн за ночь, другие — в Mirotel (около 4 тыс. грн) и "Лесной песне" (около 2 тыс. грн). Заседания фракции проходили в Rixos.

В Трускавце планировали подвести итоги двухгодичной работы, заслушав отчеты глав комитетов ВР о достижениях и составив планы до 2023 года. Кроме того, хотели встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой, министром внутренних дел Денисом Монастырским, главой СБУ Иваном Бакановым (в Трускавец он так и не приехал), а также оценить работу министров и послушать выступление советника руководителя ОП Тимофея Милованова под названием "План трансформации Украины". Но главное — определиться с отставкой спикера ВР Дмитрия Разумкова, который, как сказал в неформальной беседе с Фокусом один из видных нардепов СН, "давно всех достал".

Сегодня Разумков не член команды. Он об этом говорит достаточно открыто. В том числе в закрытом формате. Если он выбрал идти своим путем, это его выбор президент Украины Владимир Зеленский

О "непреодолимых политических разногласиях" с Разумковым, как высказался один из нардепов СН в разговоре с журналистами, вспоминали разные "слуги". Так, Никита Потураев говорил о личных претензиях к спикеру ВР по медиареформе: "Он публично критикует закон о медиа на брифингах. Говорит, что закон не пройдет через парламент. Я категорически против этого". В свою очередь Михаил Радуцкий, глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, припомнил Ра­зумкову конфликт по законопроекту о легализации медицинского каннабиса: "Когда спикер не пропускает закон, причем публично, который должен снять у 2,5 млн украинцев проблемы с болью, и делает все, чтобы он не прошел в зал, я против такого спикера".

Последней каплей в отношениях Разумкова и "слуг" стал президентский законопроект об олигархах. Руководство фракции считает, что спикер ВР умышленно пытался его "сбить".

"Если человек расходится в политической позиции с фракцией, его надо снимать… Мы пришли как команда президента и должны выполнять его программу", — заявил Фокусу один из видных нардепов СН.

Отставка Разумкова: подписи собрали

Для сбора подписей за отставку Разумкова глава фракции СН Давид Арахамия привез в Трускавец подписные листы, но до субботы, 2 октября, официально эту информацию фракция не подтверждала. "Вы слишком много внимания этому вопросу посвящаете. Это второй человек государства де-юре, но для нас это просто внутрифракционный вопрос", — пытался сгладить интерес журналистов Давид Арахамия.

В Трускавце хотели собрать как можно больше голосов за отставку Разумкова. Источник Фокуса во фракции рассказывает, что первые 100 подписей собрали легко, еще 50 шли труднее, но после разговора с Арахамией и президентом дело пошло веселее. Утром в понедельник, 4 октября, пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук сообщила, что в Трускавце за отставку Разумкова высказались 197 нардепов. Сбор подписей продолжился в Киеве. Арахамия заверил журналистов, что в сессионном зале за отставку спикера проголосуют не меньше 240 нардепов.

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Среди "слуг" были и те, кто отказался подписываться за отставку спикера ВР. Так, нардеп Дмитрий Наталуха считает, что Разумков — лучший спикер за всю историю Украины. Не поставили подписи и другие близкие к главе ВР нардепы — Василий Мокан, Сергей Бабак, Нелли Яковлева. Этих людей Разумков называет друзьями, с которыми прошел избирательный и жизненный путь. По его словам, они не единственные, кто поддерживает его в парламенте.

Во вторник, 5 октября, 240 народных депутатов проголосовали за отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. Кроме "слуг" это решение поддержала фракция "Голос", а также депутатские группы "Довіра" и "За Майбутнє". При таком раскладе высока вероятность, что 7 октября главу парламента отправят в отставку.

Будущее Разумкова. "В спортивный комитет!"

"Дима многих глав комитетов защищал, когда были конфликты, он за них вписывался. Он был большим другом для каждого главы комитета. Ему просто не надо было вписываться за закон об олигархах, каким бы он ни был, — говорит собеседник Фокуса из фракции СН и отмечает, что Владимир Зеленский до последнего прощал Разумкову "личную позицию". — Санкции СНБО [Разумков не единожды отказывался голосовать за введение санкций в отношении нежелательных для Украины персон и бизнеса через Совбез] ему сошли с рук, все знали, что у него своя позиция, но потом он начал свою игру, переступил черту".

Разумкова могли позвать в Трускавец. Но к этому не были готовы психологи­чески. Возможно, опасались, что это усилит внутренние дискуссии

В 2019-м Дмитрий Разумков был первым номером в избирательном списке "Слуги народа" на парламентских выборах. Человеком, с которым Зеленский прошел и выиграл президентскую гонку. Сам он неоднократно подчеркивал, что считает себя "членом команды президента". Потому Владимиру Зеленскому, по словам собеседников Фокуса во фракции, было особенно неприятно признать, что отношения с Дмитрием Разумковым перестали быть доверительными и он больше не часть его команды.

"Я вчера [2 октября] слышал миллион вопросов к главе ВР как к человеку, которого делегировали как члена команды. Сегодня он не член команды. Он об этом говорит достаточно открыто. В том числе в закрытом формате. Если он выбрал идти своим путем, это его выбор", — заявил Зеленский во время брифинга в Трускавце. — Мне кажется, он что-то пытается сказать с экранов телевидения. Не понимаю, почему мне нельзя позвонить и сказать. У нас открытые отношения. Были. Я так понимаю, это самостоятельные политические шаги".

На "разбор полетов" в Трускавец Разумкова не позвали. Один из видных нардепов СН, не раскрывая деталей, сказал Фокусу, что спикер "сжег мосты еще две недели назад", поэтому говорить с ним фракции не о чем. Сам Разумков пригласил "слуг" встретиться в Верховной Раде 4 октября, чтобы обсудить претензии, но получил отрицательный ответ. По словам главы СН Александра Корниенко, все давно сказано, поэтому во фракции не видят смысла тратить время впустую.

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На выход. Зачем команде Зеленского нужна отставка Разумкова

"Разумкова могли позвать в Трускавец. Но к этому не были готовы психологически. Возможно, опасались, что это усилит внутренние дискуссии, а надо было обеспечить консолидированное решение", — говорит Фокусу Владимир Фесенко, близкий к Офису президента политолог. По его словам, "слуги" и президент хотят, чтобы главой Рады был свой человек, проводящий политику главы государства и не играющий самостоятельную политическую роль. Оптимальным вариантом на эту должность во фракции называют первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука. По словам Фесенко, боевое крещение он прошел во время голосования закона об олигархах, ему доверяют в Офисе президента, он профессиональный юрист, неконфликтный, в первый год работы нынешнего созыва Рады был самым плодовитым автором законопроектов, которые подавались от СН. Все это играет в его пользу.

Что касается Дмитрия Разумкова, то после отставки его вряд ли примут обратно во фракцию СН — слишком много лишнего сказано. "У нас много квот в комитетах для внефракционных. Есть, кажется, в спортивном комитете. Можно где-то найти себе место", — иронично высказывается Александр Корниенко о будущем Разумкова.

На троечку. "Слуги народа" и их обещания

С Разумковым или без — президентская фракция продолжит работать в парламенте. Трускавец показал, что за два года работы народные депутаты "Слуги народа" сильно изменились.

"В 2019 году говорили так: всю государственную собственность надо продать, нужна максимальная либерализация. Спустя два года совсем другие (более вдумчивые) разговоры — о защите украинского товаропроизводителя, например. Многие коллеги стали политиками. Более профессиональные законы и подходы", — говорит Фокусу Алексей Устенко, нардеп СН.

По мнению опрошенных Фокусом политологов, из фундаментальных обещаний "слуги" выполнили около 30%: отменили депутатскую неприкосновенность, приняли закон о рынке земли, легализовали игорный бизнес. За это им ставят оценку "удовлетворительно". Тройку с плюсом по пятибалльной шкале поставил "слугам" президент Зеленский. Говорит, что за два года работы многие нардепы сильно "подросли", но для более эффективной работы опыта по-прежнему недостаточно. А вот руководство фракции считает, что нардепы по школьной системе оценивания заслуживают 8 баллов из 12. Как сказала Фокусу замглавы фракции СН Евгения Кравчук, более высокую оценку можно поставить, когда "выполним и проголосуем" все, что запланировано в программе партии.

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По наблюдениям многих политологов, в последнее время "слуги" стали более сплоченными, особенно в фундаментальных вопросах. Вероятно, это связано с тем, что всем, кто открыто выступает против политики президента, руководство фракции указывает на выход. Так случилось с нардепами Гео Леросом и Александром Дубинским. Теперь — с Дмитрием Разумковым.

"В прошлом году было заметно, что есть группы, которые ориентируются на внешние источники влияния, — группа олигарха Игоря Коломойского, группа бизнесмена Ильи Павлюка. Сейчас же они голосуют вместе с фракцией", — отмечает Фесенко.

То, что Трускавец закончился "отставкой" Разумкова, выглядит особенно символично, если вспомнить, что два года назад именно в Трускавце "Слуги народа" выбрали его единственным претендентом на должность главы новой Верховной Рады.

По завершении двухдневного тимбилдинга первый вице-спикер ВР и кандидат на должность спикера Руслан Стефанчук сказал журналистам, что в будущем выездные заседания в Трускавце будут постоянными, чтобы "сверять часы" и чаще обсуждать достижения и неудачи фракции.

Вечером, 2 октября, "Слуги народа" устроили закрытую вечеринку с диджей-сетом от Давида Арахамии под хиты 1980–1990-х и вручением "партийных Оскаров" под названием "Слугам по заслугам". За успехи депутатам вручали статуэтки, за скандалы – тыквы. Утром в воскресенье депутаты уехали в Киев, а Трускавец теперь ждет, когда будет "третий сбор" – накануне выборов или раньше.