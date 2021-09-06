Под куполом. Когда Зеленский распустит Раду и зачем ему это нужно

Первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук в интервью каналу Україна 24 сказал, что существуют формальные обстоятельства для возможного роспуска Рады.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Крайне важное и серьезное заявление, на которое рекомендую обратить внимание. Это заявление сделано в аккурат перед стартом нового парламентского сезона наиболее приближенным к Офису президента лицом.

Политическая цель как бы очевидна — сделать депутатов более сговорчивыми в преддверии окончательного голосования за закон об олигархах и не только.

Раду, избранную на внеочередных выборах, нельзя распустить в течение одного года со дня ее избрания. Таким образом, "иммунитет" Рады нынешнего созыва истек еще прошлым летом.

Важно

Электоральная революция. Как приложение "Дия" снова сделает Зеленского президентом

Раду за всю историю Украины досрочно распускали три раза — в 2007 г. (путем "обнуления" партийных списков и применения нормы о неполномочности Рады), в 2014 г. (отсутствие коалиции), в 2019 г. (отсутствие коалиции).

Нужно подчеркнуть, что в 2019 г. роспуск Рады абсолютно соответствовал духу и букве закона (несмотря на вопли обиженных и униженных) и был подтвержден выводом Конституционного Суда.

В принципе, именно отсутствие коалиции в течении месяца являлось самым распространенным случаем, которое подталкивало президента к досрочному прекращению полномочий Рады (пункт 1 части 2 статьи 90 Конституции).

Важно

Не ждите Пиночета. Почему в Украине не "взлетают" политики цвета хаки

Но мало кто обращает внимание на пункт 3 части 2 статьи 90 как на основание роспуска. А он звучит так, напомню: "на протяжении 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться".

По всей очевидности, Стефанчук имел ввиду именно это "формальное" обстоятельство. Во время пандемии были случаи, когда Рада в течении одной очередной сессии объективно из-за карантина не собиралась в течении 30 дней.

Например, такой случай произошел во время 4-й сессии. 18 декабря 2020 г. закончилось заседание, после которого парламент собрался только 26 января 2021 г. Таким образом, формально более месяца парламент не собирался на "пленарку".

Возникает серьезный вопрос: а можно ли использовать такие прошлые перерывы, как основание для роспуска Рады ныне, спустя определенное время? Честно говоря, смутно представляется. После того перерыва Рада спокойно собиралась и работала.

Важно

Очень приятно, царь. Зачем Зеленскому "политическая кастрация" Верховной Рады

Отдельно отметим, что фишка как раз во фразе "пленарные заседания не могли начаться". Конечно, ее толковать можно по-разному, и будут спекуляции. Однако, перерыв в пленарных заседаниях из-за локдауна вряд ли можно пристегнуть к данной правовой норме. Усиленные карантинные меры устанавливались соответствующими нормативными документами, которые предполагаемо исключали пленарные заседания Рады.

По идее, должно быть именно внезапное, незапланированное обстоятельство, которое исключает возможность начала пленарных заседаний после неоднократных попыток его начать в течение 30 дней. Например, нет кворума при регистрации, когда большинство депутатов не приходят на заседание.

Т.е. какие-то депутаты постоянно приходят в зал, регистрируются, но на табло цифры 226 не появляется, при этом, председательствующий под стенограмму констатирует целый месяц, что заседание начаться не может.

Вот в таком случае — да, это теоретически возможный вариант. Правда, тут тоже есть свои "подводные камни". Слабо представляю, что заставит депутатов "монобольшинства" перебороть в себе инстинкт самосохранения и не приходить на сессию, пускай даже это будет дикое желание Банковой. Да и Разумков встанет на защиту парламентаризма. Своя шкура для депутатов всегда будет ближе.

Проблему применения этого основания усугубляет отсутствие толкования данной нормы Конституции со стороны Конституционного Суда.

Таким образом, использование пункта о невозможности начать заседания Рады в течении 30 дней, как основание для ее роспуска — дело очень авантюрное и рисковое с правовой и политической точки зрения.

При этом, следует учитывать факт, что Конституционный Суд не сможет оперативно отреагировать на указ о роспуске Рады и получится прецедент 2007 г., когда главная задача будет втянуть участников в искусственный политический кризис, правильно организовать давление и добиться политического решения.

Вот такой вариант очень даже может быть.

Первоисточник.