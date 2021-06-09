Не ждите Пиночета. Почему в Украине не "взлетают" политики цвета хаки

Тема военного лидера в украинской политике будоражила умы многих специалистов по политическим коммуникациям всегда, но все сводилось к примитивной мультипликации на местную почву заграничных Маннергейма, Франко, де Голля, Пиночета, Лебедя и т.д.

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К этому добавились долгие поиски исторических "местных" прототипов в виде генерала Скоропадского, полковника Болбочана, командира Шухевича.

Любимая теоретизация этого явления: после хаотического беспорядка и постреволюционной анархии всегда наступает свой "брюмер" и власть скатывается к сильной личности с военным бэкграундом.

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Но, то ли политическая анархия в Украине вовсе не анархия, то ли так называемый "бардак" оказывается самым натуральным жестким порядком, но военных вождей в Украине так и не появляется. Вернее, претенденты есть, но волны нет.

Понятное дело, некоторые политики пытались сыграть в поле запроса — Гриценко, Смешко, Аваков, Билецкий, Кривонос, но никто из них не взлетает в генеральской национальной оптике, оставаясь электоральным рядовым.

Почему?

Во-первых, означенные лица максимально интегрированы в конъюнктурную систему текущих политических игр. Они не вовне, а внутри, ее часть, хоть и маркированная и окрашенная в цвет хаки.

А значит, вся тень политической грязи уже априори распространена и на них.

Во-вторых, для выстраивания реального политического лидерства в обход клановых медиамашин и административных интриг, нужно параллельное полевое "псевдогосударство" (организация, иерархия, свои "налоги" в виде пожертвований, непосредственные касания и контакты, коммуникативная сеть и, наконец, избирательная машина).

Кто из старых украинских политиков способен на такую азартную игру? Никто. В силу постсоветских канонов политической деятельности, которые они считают незаменимыми.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.