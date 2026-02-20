От 56 ГВт до коллапса: как спасти энергетику Украины от полного разорения

Многие даже представить не могут, насколько искалечена энергосистема Украины за четыре года войны, а особенно за последние четыре месяца, в результате российских ударов.

В 2025 году произошло 612 атак на энергетическую инфраструктуру, в результате которых практически все крупные электростанции были хотя бы частично повреждены.

Большая часть тепловой и гидрогенерации разгромлена вдребезги. В конце 2024 года потеря генерации Украины (из-за оккупации и разрушения) оценивалась в примерно 27 ГВт из примерно 56 ГВт довоенного максимума. С октября 2025 года Россия повредила еще около 8,5 ГВт генерации.

Тысячи жилых домов остались без электричества и отопления во время сильных морозов, что привело к психологическому и гуманитарному напряжению.

Вырулить из этого коллапса пустыми разговорами и пафосными планами не получится. Учтите, что на энергорынке большую роль играют частные энергокомпании. Так уж исторически сложилось, что частный сектор — ключевой участник генерации и поставок. Доля частного сектора в генерации примерно составляла 20–25% довоенного производства.

Поэтому первое, что должно признать государство и понять общество, — восстановление энергетики невозможно за счет государственных ресурсов. В контексте коррупционных рисков это тем более актуально. К тому же частные компании играют важную роль не только в бизнес-смысле, но и в обеспечении надежности энергетической системы страны.

То есть без модели качественного государственно-частного партнерства не обойтись. Зато когда начинаешь углубляться в эту тему, всплывает множество критических и кризисных событий с подачи органов власти, которые не только разрушают перспективу любой работающей модели государственно-частного партнерства, но и делают невозможным вообще диалог. Речь о судах, чиновниках, налоговой, таможне и так далее. Почему-то они действуют не от имени общего государственного интереса, а исходя из своей ведомственной конъюнктуры.

Смотрите, приведу один пример, который уже стоит инвестиционной привлекательности и стабильности энергорынка на годы. Судебное постановление по делу №920/19/24 устанавливает общий "потолок" изменения цены в 10% и распространяет это толкование на уже выполненные контракты 2019–2025 годов, то есть задним числом, создавая шоковую ситуацию на энергорынке.

Если очень коротко, то суд своим решением распорядился: никакие колебания рынка или договоренности сторон не позволяют превысить 10% порог изменения цены за единицу товара.

Это решение создало обязанность для поставщика электроэнергии вернуть бюджетным учреждениям все средства, которые были получены более 10%, даже если договор был выполнен качественно и своевременно по ценам, в свое время совместно согласованными сторонами и фактически разрешенными на тот момент государством. Представьте уровень рисков, убытков и расходов со стороны операторов энергорынка!

Если так пойдет дальше — это приведет к выходу с рынка значительной части энерготрейдеров, а это в свою очередь будет означать сокращение конкуренции и постепенную монополизацию сектора. Кто же тогда будет восстанавливать энергорынок?

Во время операции НАТО в Югославии в 1999 году было выведено из строя 70% энергосистемы за несколько дней из-за применения стратегии быстрого энергетического паралича. Поскольку энергосистема была централизованной и государство обладало монополией, выход из строя ключевых узлов (например, подстанции в Обреноваце) привел к каскадному отключению всей сети.

Восстановление энергосистемы стало возможным только после смены власти. И здесь огромную роль сыграли международные инвесторы и институты, в частности Европейское агентство по реконструкции (EAR), Всемирный банк и ЕБРР.

Частные же компании (например, Siemens, ABB) тогда выступили лишь как подрядчики, которые продавали оборудование за деньги международных грантов. Они не заходили как инвесторы, поскольку рынок Югославии считался слишком рискованным, а тарифы на свет были искусственно занижены государством. Страна оказалась перед фактом восстановления энергетики своими ограниченными силами.

Если мы хотим повторить ошибку Югославии и вместо международных инвестиций и сотрудничества с частными компаниями ограничиться госбюджетом и напрасными надеждами на европейскую помощь, которая и так колеблется время от времени — то о быстрой реконструкции и трансформации разрушенной войной энергосистемы Украины речи быть не может.

Нужно просчитать активное привлечение частного бизнеса, а для этого государство должно повернуться лицом к энерготрейдерам, производителям и операторам распределения и сделать ставку на формирование единых, стабильных и долгосрочных правил работы рынка, государственно-частное партнерство и обезопасить рынок от влияния конъюнктурных и случайных судебных прецедентов.

