Прощай, "Укрэнерго": какой будет энергетика после войны в Украине

Какой будет энергетика будущего в Украине?

Война показала уязвимость централизованной энергетики. И все заговорили о ее децентрализации.

На практике это означает, что единая энергетическая система Украины перестанет существовать. По крайней мере в том виде, в котором она построена сейчас. Станут ненужными крупные электростанции — потому что тепловые уязвимы к ударам, а из атомных невозможно выдать мощность опять же из-за ударов по магистральным подстанциям. Станут ненужными магистральные сети "Укрненерго" — потому что по ним не будет что и куда передавать.

В такой децентрализованной энергосистеме (или лучше сказать — малых энергосистемах) возникает вопрос питания крупных промышленных потребителей — металлургические комбинаты, энергоемкие производства, "Укрзализныця". Также встает вопрос питания крупных городов. Потому что заставить все генераторами и мини-котельными, если и возможно с технической точки зрения — то превратит город в трущобы. Даже больше — встает вопрос существования промышленности и крупных городов.

Поэтому, как ни крути, а будущее энергетики, экономики зависит от результатов российско-украинской войны. Если не будет компонента безопасности — то никакая децентрализация не поможет.

Из Украины будет вымыт ресурс, который можно достать быстро. В том числе и человеческий, трудовой. Никакой глубокой переработки и высоких технологий здесь не будет. Разве что — полигон для испытания военных технологий.

Поэтому следует мобилизоваться и работать именно на оборону государства, а не играть в экономические и социологические теории, которые не будут иметь никакого смысла, если не будет обеспечена постоянная безопасность.

