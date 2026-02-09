32 ракеты за один день: Россия устроила тотальный террор против украинцев
Никогда еще Россия так не была по энергетике Украины, как на прошлой неделе, суммирует статистику начала февраля военный обозреватель Александр Коваленко. Цель соперника ясна: выключить энергосистему страны, пока еще держатся холода — поэтому не исключено, что февраль станет одним из самых активных месяцев по применению дронов и ракет
За первую неделю февраля 2026 года РОВ применили по Украине 1 735 дронов-камикадзе Shahed-136/БМ-35 "Италмас" и приманок "Гербера"/"Пародия", из которых сбито было 1 568 целей или 90% от общего количества примененных противником дронов.
В целом, за первую неделю февраля РОВ провели один из самых интенсивных в недельном выражении налетов по Украине с начала 2026 года. Это может быть обусловлено спешкой России в вопросах нанесения ударов в период сильных морозов и попыткой нанести максимальный урон и разрушения энергетической инфраструктуре Украины.
Также в течение первой недели февраля 2026 РОВ крайне интенсивно применяли ракетное вооружение – 123 ракеты, из которых перехвачено было 63. Фактически, всего за неделю РОВ применили по Украине практически месячный показатель января – 148.
Применяли по территории Украины преимущественно баллистическое ракетное вооружение, ракеты 9М723 и KN-23, а так же 5В55 комплексов С-300. Всего было использовано 38 ракет, из которых были перехвачены 11 целей. Самым интенсивным днем по запускам баллистических ракет стало 3 февраля, противник применил 32 ракеты, 11 было перехвачено. Это абсолютный рекорд применения баллистических ракет в течение суток.
В течение недели Россия осуществила два массовых, комбинированных удара по Украине, в ночь на 3 февраля и на 7 февраля. Суммарно было применено:
- 3М22 "Циркон" – 6/4;
- 9М723/KN-23/5В55 — 38/11;
- Х-22/32 – 7/3;
- Х-101 и 9М727/728 – 49/35;
- 3М14 "Калибр" — 16/10;
- Х-47М2 "Кинжал" – 2/0;
- Х-59/69 – 5/0.
Цели РОВ предельно ясны, они пытаются интенсифицировать удары по Украине в феврале, дабы нанести максимальные разрушения энергетической инфраструктуре, пока держатся морозы. Поэтому, не исключено, что февраль может стать одним из наиболее активных месяцев по применению как дронов, так и ракетной компоненты.
