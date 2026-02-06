Бессильные шахеды, слепая артиллерия: какой удар по ВС РФ нанесли "белые списки" Старлинк

Низкий поклон Илону Маску за введение "белых списков" для Старлинка. Теперь работать будут только верифицированные станции. А вся система тактической связи, которую так долго выстраивали российские умельцы, привозя "серые" станции из Китая и переделывая их напильником, рухнула.

В результате российская армия теряет управляемость на поле боя. Дроны без устойчивого канала передачи данных резко теряют ценность. Они либо работают автономно и "вслепую", либо требуют сложных ретрансляторов, которые легко подавить. Это снижает точность артиллерии и увеличивает расход боеприпасов. "Шахеды" не могут больше летать на больших скоростях низко над землей — при достижении скорости 75-90 км/ч терминал перестает работать

Параллельно растет нагрузка на старые системы РЭБ и связи, которые становится легче выявлять и подавлять. Это ведет к отказам, ошибкам и дополнительным потерям.

Сейчас вся система управления поставлена на уши. Начинается лихорадочный поиск, чем можно заменить Старлинк — гражданские спутниковые сервисы, китайские системы, наземные ретрансляторы, самодельные сети. Связь превращается в лоскутное одеяло. Выстроить заново систему управления войсками и очень дорого, и долго. Старая карета превратилась в тыкву.

