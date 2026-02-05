Россиянам заблокировали Starlink: в Генштабе рассказали, как это повлияло на боевые действия

После блокировки Starlink у россиян возникли проблемы на поле боя, в частности ВС РФ пришлось значительно уменьшить количество штурмов по линии фронта.

Кое-где на фронте вообще прекратились российские штурмы из-за отключения Starlink. Эту информацию сообщили источники "Радио Свобода" в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В вечерней сводке Генштаба о ситуации на поле боя говорится, что всего в течение суток между Силами обороны и российской армией произошло 140 боевых столкновений. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях военные отбили одну атаку врага, на Южно-Слобожанском направлении россияне дважды пытались штурмовать украинские позиции.

На Лиманском направлении Силы обороны остановили восемь атак, а на Славянском враг пытался 8 раз продвинуться вперед. На Константиновском направлении количество вражеских штурмов за минувшие сутки достигло 17. На Покровском и Гуляйпольском направлениях ВС РФ осуществили по 27 и 22 атаки соответственно.

Блокировка Starlink россиянам: что известно

Информацию о блокировке Starlink первыми сообщили российские военкоры. Они жаловались в сети на якобы масштабный сбой спутникового интернета после договоренности Украины и SpaceX о блокировке незарегистрированных терминалов.

Отмечалось, что связь потеряли не только дальние беспилотники, которые ВС РФ применяют для ударов по Украине, но и российская армия на передовой. Сами россияне также писали об остановке штурмов на некоторых участках в результате этого.

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире на телевидении продолжил жалобы военкоров. Он в своей привычной манере начал угрожать ударом по заводам миллиардера Илона Маска в США.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов 5 февраля сообщал, что ВС РФ приостановили штурмовые действия на линии фронта из-за блокировки Starlink.

