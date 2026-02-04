Почему нужно носить Starlink в ЦПАУ: проблема в "ждунах" и предателях, — "Флеш"

Украинцы должны лично принести терминал Starlink в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), поскольку устройство может попасть на фронт и на подконтрольную России территорию, пояснил эксперт. Речь идет о гражданах-предателях, которые ради врага регистрируют терминал, который установили на дроне для удара по Украине. Почему государство создало особую систему регистрации Starlink, которая вызывает сопротивление населения?

Регистрация Starlink проводят граждане, которые могут без проблем пройти идентификацию через приложение "Дія" или BankID, говорится в заметке эксперта по радиотехнике и советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестного. При этом не все граждане являются патриотами Украины и некоторые поддерживают россиян. Учитывая это создали процедуру, которая уменьшит риски регистрации терминалов: люди показывают физическое наличие устройств, которые не в руках у врага.

"Флеш" описал ситуацию, которая может произойти в случае дистанционной регистрации. Например, российский дрон со Starlink готов к вылету, тем временем какой-то человек-"ждун" в центре страны приходит в ЦПАУ, диктовать номер и проходить регистрацию.

"Все мы понимаем, что эти люди очень разные, среди них есть как настоящие патриоты страны, так и "ждуны" или криминал. Мы хотим избежать рисков, когда Starlink физически находятся уже у врага и стоят в Шахедах в готовности взлететь", — написал эксперт.

Бескрестнов отметил, что над процедурой работала большая команда, которая оценила имеющиеся риски и выбрала оптимальный вариант. Также отмечается, что речь идет о случаях, когда человек имеет более одного терминала. Если Starlink один, то не нужно его нести в ЦНАП для регистрации, а достаточно продиктовать номер.

"Это специально сделано, чтобы не снимать смонтированный Starlink с крыш домов и машин", — говорится в сообщении.

Отметим, в январе медиа и военные эксперты писали о появлении дронов со Starlink, которые наносят удары на значительном расстоянии от линии фронта или дают возможность прицелиться. Один из таких ударов состоялся 27 января: россияне атаковали пассажирский поезд "Барвенково-Чоп" (до фронта около 50 км), погибли пять человек. "Флеш" рассказал, что по вагонам поезда ударили "Шахеды" со Starlink: россияне-операторы хорошо видели, что целят в гражданский объект, но это их не остановило.

Другие случаи дронов на Starlink касались БпЛА "Молния" и БМ-35. В частности, 30 января стало известно об активных ударах ВС РФ по трассе Покровск-Павлоград-Днепр, по которой проходит логистика ВСУ. В сети показали кадры попадания по грузовикам, тралам, легковым авто и военной технике. Удары наносились дронами со Starlink, которыми руководили операторы отряда "Рубикон" ВС РФ.

После этого появилось заявление нового министра обороны Михаила Федорова о контактах со SpaceX и о том, как ищут способ отключить россиян от спутниковой связи через Starlink. Позже ведомство рассказало о найденном решении: терминалы будут выключаться автоматически при определенной скорости и, ко всему, создадут "белый список" зарегистрированных устройств.

Напоминаем, Международное сообщество InformNapalm сообщило о схемах, с помощью которых в РФ попадают подсанкционные Starlink.