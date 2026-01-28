Как терминалы Starlink попадают в РФ и почему этот поток не могут прекратить, — InformNapalm

Российские дроны-камикадзе "Шахед" с минимальными "неудобствами" получают системы спутниковой связи Starlink от европейских и азиатских посредников, установили расследователи. При этом посредники уверяют, что произошла ошибка в документах, а они на самом деле тщательно проверяют, чтобы терминалы не попали в Россию. Какой маршрут проложили поставщики ВС РФ, чтобы получить терминалы Starlink для точных ударов по украинским городам?

ВС РФ масштабирует применение беспилотников со Starlink на войне в Украине, перейдя от первых попыток в 2024 году к массированным ударам в начале 2026. Чтобы получить стратегически важную продукцию, на которую наложили санкции ЕС и США, россияне скрывают терминалы в таможенных декларациях, говорится в статье Международного разведывательного сообщества InformNapalm. Некоторые трейдеры Starlink имеют офисы в Европе и заверили расследователей, что непричастны к махинациям. Между тем в маленьком селе Ак-Жол (500 жителей) в Кыргызстане зарегистрирована компания, которая накапливает терминалы для спутниковой связи, которые затем свободно продаются на торговых площадках РФ и предлагаются в Z-пабликах.

Расследователи установили, что россияне обходят санкции в несколько этапов. Сначала они покупают терминалы Starlink через компании-"прокладки" на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. При этом в таможенных декларациях иногда указывают фиктивные или "ложные" данные, чтобы провезти подстанционное оборудование военного назначения под видом гражданских вещей (для морской или туристической навигации, как запчасти и т.д.). После этого терминалы активируются через аккаунты, зарегистрированные в других странах, а не в России.

В качестве доказательства российских махинаций приводится таможенная декларация, по которой Москва получила Starlink от компании Emaross Group FZE. Груз направлялся из ОАЭ в Бишкек (Кыргызстан). Указано, что груз — это не терминалы, а автозапчасти, которые обозначаются шифром HS 87089900, хоть и названы "routers and adapters".

"Шахеды" РФ - таможенная декларация на Starlink для РФ Фото: InformNapalm

Благодаря серии подобных сделок на складах в третьих странах накапливаются значительные партии терминалов спутниковой связи, которые затем попадают в РФ. Расследователи InformNapalm объяснили, что нужно делать, чтобы прекратить поток изделий, которые затем ставятся на дроны "Шахед", "Молния", БМ-35. В частности, следует усилить экспортный и таможенный контроль, идентифицировать Starlink и следить, куда они поступают. Кроме того, компания SpaceX могла бы блокировать терминалы, которые используются ВС РФ для военных нужд.

"Шахеды" РФ — детали получения Starlink

В статье InformNapalm объясняется, что основательное расследование о путях попадания Starlink в РФ провело OSINT-сообщество Nordsint. В полном материале называют компании, причастные к российским махинациям. Среди них — Castor Marine (Нидерланды), Emaross Group FZE (ОАЭ), ООО "ФЦС" (РФ), Di Global Limited (Гонконг), Archie and Co LLC (Кыргызстан). Также есть ссылка на российский ресурс, который свободно продает терминалы и которым пока не заинтересовалась компания SpaceX и европейцы/американцы. Кроме того, этим занимаются сообщества в Telegram, которые контактируют с Z-пабликами и военными ВС РФ (в одном из пабликов — около 270 тыс. участников).

"Шахеды" РФ - портал для продажи терминалов Starlink россиянам Фото: Скриншот

Расследователи получили ответы от компаний Castor Marine и Emaross Group, упомянутых в материале. Обе заверили, что следят за тем, чтобы Starlink не попадали в РФ. Кроме того, они "придерживаются всех действующих санкционных норм Европейского Союза и Соединенных Штатов и однозначно поддерживают Украину". При этом Emaross Group, чью декларацию показали OSINTеры, заявила, что произошла ошибка и поэтому вместо терминала фигурируют запчасти.

Отметим, в октябре 2025 года произошла атака "Шахедов" ВС РФ на грузовой поезд в Черниговской области. При этом россияне опубликовали видео атаки и показали, что получали видеосигнал для нацеливания на движущийся объект.

27 января 2026 года ВС РФ ударили тремя "Шахедами" по пассажирскому поезду "Барвенково-Чоп". Как заявил специалист по радиотехнике и советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, на дронах стояли терминалы Starlink и операторы БпЛА хорошо видели, куда целят.

Напоминаем, 28 января американский миллиардер и владелец SpaceX Илон Маск ответил на вопрос, отключит ли терминалы Starlink, которые россияне используют во время войны в Украине.