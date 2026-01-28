Як термінали Starlink потрапляють у РФ і чому цей потік не можуть припинини, — InformNapalm

Російські дрони-камікадзе "Шахед" з мінімальними "незручностями" отримують системи супутникового зв'язку Starlink від європейських та азійських посередників, встановили розслідувачі. При цьому посередники запевняють, що сталась помилка документах, а вони насправді старанно перевіряють, щоб термінали не потрапили у Росію. Який маршрут проклали постачальники ЗС РФ, щоб отримати термінали Starlink для влучних ударів по українських містах?

ЗС РФ масштабує застосування безпілотників зі Starlink на війні в Україні, перейшовши від перших спроб у 2024 році до масованих ударів на початку 2026. Щоб отримати стратегічно важливу продукцію, на яку наклали санкції ЄС та США, росіяни приховують термінали в митних деклараціях, ідеться у статті Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Деякі трейдери Starlink мають офіси у Європі й запевнили розслідувачів, що непричетні до махінацій. Тим часом у маленькому селі Ак-Жол (500 жителів) в Киргизстані зареєстрована компанія, яка накопичує термінали для супутникового зв'язку, які потім вільно продаються на торгівельних майданчиках РФ та пропонуються у Z-пабліках.

Відео дня

Розслідувачі встановили, що росіяни обходять санкції у кілька етапів. Спершу вони купують термінали Starlink через компанії-"прокладки" на Близькому Сході, у Центральній Азії. При цьому у митних деклараціях інколи вказують фіктивні або "помилкові" дані, щоб провезти підстанційне устаткування військового призначення під виглядом цивільних речей (для морської чи туристичної навігації, як запчастини тощо). Після цього термінали активуються через акаунти, зареєстровані в інших країнах, а не у Росії.

Як доказ російських оборудок наводиться митна декларація, по якій Москва отримала Starlink, придбані через компанію Emaross Group FZE. Вантаж прямував з ОАЕ у Бішкек (Киргизстан). Вказано, що вантаж — це не термінали, а автозапчастини, які позначаються шифром HS 87089900, хоч і названі "routers and adapters".

"Шахеди" РФ - митна декларація на Starlink для РФ Фото: InformNapalm

Завдяки серії подібних оборудок на складах у третіх країнах накопичуються значні партії терміналів супутникового зв'язку, які потім потрапляють у РФ. Розслідувачі InformNapalm пояснили, що потрібно робити, щоб припинити потік виробів, які потім ставляться на дрони "Шахед", "Молния", БМ-35. Зокрема слід посилити експортний та митний контроль, та ідентифікувати Starlink та стежити, куди вони надходять. Крім того, компанія SpaceX могла б блокувати термінали, які використовуються ЗС РФ для військових потреб.

"Шахеди" РФ — деталі отримання Starlink

У статті InformNapalm пояснюється, що ґрунтовне розслідування про шляхи потрапляння Starlink у РФ провела OSINT-спільнота Nordsint. У повному матеріалі називають компанії, причетні до російських махінацій. Серед них — Castor Marine (Нідерланди), Emaross Group FZE (ОАЕ), ТОВ "ФЦС" (РФ), Di Global Limited (Гонконг), Archie and Co LLC (Киргизстан). Також є посилання на російський ресурс, який вільно продає термінали і яким поки не зацікавилась компанія SpaceX та європейці/американці. Крім того, цим займаються спільноти в Telegram, які дотичні до Z-пабліків та військових ЗС РФ (в одному з пабліків — близько 270 тис. учасників).

"Шахеди" РФ - портал для продажу терміналів Starlink росіянам Фото: Скриншот

Розслідувач отримав відповіді від компаній Castor Marine та Emaross Group, згаданих у матеріалі. Обидві запевнили, що стежать за тим, щоб Starlink не потрапляли у РФ. Крім того, вони "дотримуються всіх чинних санкційних норм Європейського Союзу та Сполучених Штатів і однозначно підтримує Україну". При цьому Emaross Group, чию декларацію показали OSINTери, заявила, що сталась помилка і тому замість термінала фігурують запчастини.

Зазначимо, у жовтні 2025 року сталась атака "Шахедів" ЗС РФ на вантажний потяг у Чернігівській області. При цьому росіяни опублікували відео атаки й показали, що отримували відеосигнал для націлювання на рухомий об'єкт.

27 січня 2026 року ЗС РФ вдарили трьома "Шахедами" по пасажирському потягу "Барвінкове-Чоп". Як заявив фахівець з радіотехніки та радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, на дронах стояли термінали Starlink і оператори БпЛА добре бачили, куди цілять.

Нагадуємо, 28 січня американський мільярдер та власник SpaceX Ілон Маск відповів на питання, чи відключить термінали Starlink, які росіяни використовують під час війни в Україні.