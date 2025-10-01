Shahed-136 чи Shahed-236: ЗС РФ вперше поцілили дроном-камікадзе по рухомому потягу, — ЗМІ (відео)

Збройні сили Російської Федерації почали використовувати дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по рухомих об'єктах, які розпізнаються завдяки системі ШІ та тепловізійним камерам. Від удару росіян постраждав вантажний потяг та могли потрапити під удар українські гелікоптери.

Related video

Вантажний потяг, який віз, ймовірно, військову техніку, потрапив під удар російського "Шахеда" у Чернігівській області, розповіли на порталі "Мілітарний". Росіяни використали нічну камеру, яка зафіксувала рухомий об'єкт, розпізнала цистерни та контейнери й вдарила по локомотиву. На відео, яке опублікували російські мілблогери, — кадри з наслідками влучання та спроби військових вертольотів завадити атаці. Кпім того, під удар могли потрапити резервуари з пальним, розташовані на відстані 100 км від кордону, ідеться у статті.

"Шахеди" РФ - як дрон-камікадзе атакував вантажний потяг

На порталі звернули увагу на допис у проросійському Telegram-каналі, який з'явився 1 жовтня. У дописі ідеться про те, що "Шахеди" ЗС РФ начебто вдарили по потягу з пальним та військовою технікою. При цьому посилаються на агента на українській території, який повідомив про можливе ураження 29 вагонів (14 цистерн, 10 — з військовим спорядженням, п'ять — з технікою) та трьох резервуарів (біля села Бобровиці).

На опублікованому відео бачимо кадри, зняті ударним дроном: він летить вночі, розпізнає об'єкти та влучає в обрану ціль. На записі також фігурують гелікоптери ЗСУ, які також були у небезпеці. Останні секунди — наслідки влучання: яскраві палаючі уламки у невказаній місцевості. Росіяни також написали координати удару: точки — на відстані 145 км від кордону у Брянській області.

"Шахеди" РФ — Shahed-136 чи Shahed-236

Аналітики "Мілітарного" зауважили, що "Шахед" дійсно може розпізнавати об'єкти завдяки порівнянню зображення зі зразком, завантаженим у пам'ять. Водночас, пристрій наводився оператором, тобто не був повністю автономним, а ним керували на радіоканалу.

На порталі нагадали, що ГУР Міноборони пів року тому попереджало про новий тип "Шахедів", які уміють влучати по рухомих цілях у темну пору доби. При цьому вже у червні, після обстрілу Сумської області, у моніторингових пабліках опублікували фото уламків дрона-камікадзе, на яких збереглась тепловізійна камера.

"Шахеди" РФ - уламки дрона з теловізійною камерою Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Українська розвідка вивчила уламки та встановила особливості нового виробу. З'ясувалось, що всередині — компоненти іранського виробництва: навігаційна система Nasir, яка здатна працювати з сигналом GPS. Водночас помітили плати мінікомп'ютера Nvidia Jetson Orin (США), здатного обробляти відео та розпізнавати зображення. ГУР МОУ написало, що ідеться про нову модель Shahed-136 (ГЕРАНЬ-2) MS001, який, серед іншого, ще має можливості для групового керування й трансляції відеосигналу та телеметрії.

"Мілітарний" зауважив, що може іти мова не про Shahed-136, а про Shahed-236, — про це говорять дані документації, яку "злили" у мережу у 2022 році. Зокрема, є схема роботи безпілотника з використанням ретранслятора та можливістю ударів по рухомих об'єктах на відстанях до 200 км (якщо є оператор), або 1000 км (автономно).

Шахеди РФ - схема роботи іранського дрона Shahed-236 Фото: Мілітарний

Українське командування поки не коментувало інформацію про те, що ЗС РФ почали використовувати нову модель дрона-камікадзе — Shahed-236.

Зазначимо, 11 серпня у мережі з'явились супутникові фото нових полігонів для пуску "Шахедів" РФ. Один з них — поруч з селом Навля Брянської області (близько 70 км від кордону), другий — у селі Цимбулове Орловської області (170 км).

Нагадуємо, 27 вересня військовий та фахівець з радіоелектроніки Сергій Бескретснов повідомив про уламки "Шахеда" РФ, який витягнули з Київського водосховища.