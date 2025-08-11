Окупанти будують нові об'єкти для запуску "Шахедів": як їх можна знищити, — аналітики

Російська Федерація збудувала пускові майданчики для запуску дронів-камікадзе "Шахед" протягом кількох місяців. Така швидкість дозволить створити полігони у будь-якій частині РФ за мінімальний термін для того, щоб українська розвідка не могла фіксувати їхні пуски ударних БпЛА, переконані експерти.

В Росї збудували ще 2 об'єкти для запуску "Шахедів". Будівництво відбувалося у Навлі Брянської області та Цимбулові в Орловській. Про це пишуть в телеграм-каналі "Розвідка України".

Експерти проаналізували супутникові знімки і дійшли висновку, що на будівництво пускових локацій Росії знадобилося кілька місяців.

Ці місця пусків розташовані поряд із селищами Навля за 66 км від кордонуз Україною та селі Цимбулова за 176 км вд українсько-російського кордону. Початок робіт на обох об'єктах стартував влітку 2024 року, а перші пуски з них були здійснені у жовтні 2024 року.

Будівництво об'єктів для запуску "Шахедів" в Навлі

Кожен пусковий майданчик має дорогу для запуску безпілотників з даху автомобіля та стаціонарні направляючі для запуску "Шахедів" з прискорювачем, укриттями та сховищами для дронів.

В кінці вересня на полігоні в Навлі вже були розміщені статичні пускові установки та об'єкт був повністю готовий до використання. Тобто загалом процес будівництва зайняв місяць.

"Хоча згодом пускова локація вдосконалювалася — були побудовані підземні ангари для дронів, усього місяця достатньо щоб повністю обладнати новий майданчик", — йдеться в повідомленні.

Будівництво об'єктів для запуску "Шахедів" в Цимбулова

Телеграм-канал зазначив, що така швидкість будівництва дозволить створити пусковий майданчик у будь-якій частині РФ за мінімальний термін для того, щоб українська розвідка не могла фіксувати їхні пуски ударних БпЛА.

Станом на жовтень минулого року обидва об'єкти були фактично збудовані

Як зазначили аналітики Defence Express, з точки зору можливого ураження ці об'єкти перебувають у межах досяжності як далекобійних дронів, так і ракет. Пускові також не відрізняються цінністю та складністю, а ураження дороги, по який мають розганятися джипи із "Шахедами" на даху, навряд щось дасть.

"Таким чином доволі логічним варіантом є використання лише засобів, які можуть зірвати стандартну експлуатацію таких майданчиків. І одним з них може бути використання касетних бойових частин та/або дистанційне мінування території об'єкта, що змусить призупинити на період саперних робіт його використання", — розмірковують аналітики Defence Express.

Місце пуску "Шахедів" в Росії

На порталі зауважили, що на заваді реалізації такого плану може стати відсутність балістичних ракет із касетними бойовими частинами, як мінімум у достатній кількості, а також настільки далекобійних засобів дистанційного мінування.

"Безумовно слід розраховувати й на доволі потужне прикриття ворогом цих об'єктів засобами ППО та РЕБ", — резюмують в Defence Express.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали встановлювати міни ПТМ-3 на ударні дрони-камікадзе "Шахед", і у такий спосіб перетворили їх на ерзац-бомбардувальник. Це "нововведення" розширило можливості окупантів щодо терору, а також підвищило рівень загрози від дронів-камікадзе.

Раніше далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.