РФ перетворила "Шахеди" на ерзац-бомбардувальник: чим загрожує установка мін ПТМ-3

ЗС РФ почали встановлювати міни ПТМ-3 на ударні дрони-камікадзе "Шахед", і у такий спосіб перетворили їх на ерзац-бомбардувальник. Це "нововведення" розширило можливості окупантів щодо терору, а також підвищило рівень загрози від дронів-камікадзе. Про це пише військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, нещодавно в Україні верифікували новий тип Shahed-136 із встановленими під його крилами двома протитанковими мінами ПТМ-3.

Олександр Коваленко зауважує, що ця протитанкова міна використовується для дистанційного мінування і важить 4,9 кг з наповненням вибухової речовини – 1,8 кг.

"Небезпека міни в тому, що вона має неконтактний магнітний детонатор, що реагує на метал. Насамперед йдеться про автотранспорт, бронетехніку і так далі, але якщо до міни підійде людина, на якій є металевий предмет масою понад 50 грамів, то міна відреагує і на нього", — пише Коваленко.

Він додав, що росіяни не вперше інтегрують цей боєприпас у свої засоби повітряного нападу. Раніше міни встановлювали на дешеві ударні дрони "Молния-2". Нещодавно їх встановили на баражувальний боєприпас "Ланцет".

"У випадку із Shahed-136 йдеться не про заміщення і без того потужної БЧ камікадзе – 90 кг, а про застосування ПТМ-3 за прямим призначенням, у касетах КПТМ-3 для подальшого відстрілу та дистанційного мінування. І загрози від такого застосування не можна недооцінювати. На сьогодні використання Shahed-136 як ерзац-бомбардувальника не стало масовим, але якщо російському командуванню така ідея сподобається, то вони легко можуть її масштабувати", — вважає Олександр Коваленко.

Він вважає, що під час повітряних атак "Шахеди" можуть просто відстрілювати ПТМ-3 вздовж доріг або над полями, таким чином мінуючи траси, якими рухаються мобільні вогневі групи. Група з 5 дронів-камікадзе може розкидати 10 таких мін, зокрема, можуть відстрілювати ПТМ-3 в районах завдання удару, щоб не тільки мобільні вогневі групи наражалися на небезпеку, а й рятувальники та медики.

"Коли вранці після нальоту розпочнеться рух цивільного автомобільного транспорту дорогами та трасами, то виникне ризик підриву на ПТМ-3. На додаток, міна може відреагувати на того ж велосипедиста чи людину на електросамокаті, моноколесі тощо. Не меншу загрозу може нести і мінування полів, оскільки помітити ПТМ-3 в пшениці, що колоситься, нереально", — пояснює Олександр Коваленко.

Він зазначає, що ПТМ-3 внаслідок своєї специфічної форми та ваги при пікіруванні з висоти може практично повністю закопатися в м'який ґрунт. В результаті, така детонація завдасть практично нульової шкоди техніці. Знаючи такі особливості ПТМ-3, російські окупанти їх, найімовірніше, найчастіше застосовують саме вздовж доріг – з асфальтним, твердим покриттям, а так само по містах.

Про те, що російські окупанти почали використовувати "Шахеди" для дистанційного мінування доріг в тилу також пише російський телеграм-канал "Карты и стрелочки". В пабліку розмістили відповідне відео.

"Російські військові почали використовувати дрони "Шахед" для скидання протитанкових мін ПТМ-3 на дороги в тилу українських позицій. Схоже, "Шахедо-Герані" застосовують із двох причин. По-перше, їх багато. Швидше за все, випускають більше, ніж використовують. По-друге, вантажопідйомність. У цьому точність постановки мін, як і зрозуміти з ролика, вкрай низька. У результаті не думаю, що саме така практика стане масовою. Невеликі безпілотники в цьому плані набагато вигідніші. Та ще й менш помітні", — йдеться в повідомленні.

"Шахеди" з мінами: що відомо

Ударні безпілотники "Шахед", які РФ використовує для ударів по території України, тепер можуть нести протитанкові міни для скидання, повідомив у Facebook військовий та фахівець з радіоелектроніки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Раніше"Флеш" заявив, що росіяни оснастили "Шахеди" касетами з протитанковими мінами ПТМ-3. Їх встановлюють під крилами безпілотників. Такі "Шахеди" вже були зафіксовані одразу в кількох регіонах України.