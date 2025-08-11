РФ превратила "Шахеды" в эрзац-бомбардировщик: чем грозит установка мин ПТМ-3

Во время воздушных атак "Шахеды" могут просто отстреливать ПТМ-3 вдоль дорог или над полями, таким образом минируя трассы, по которым движутся мобильные огневые группы. Группа из 5 дронов-камикадзе может разбросать 10 таких мин, отметил Александр Коваленко.

ВС РФ начали устанавливать мины ПТМ-3 на ударные дроны-камикадзе "Шахед", и таким образом превратили их в эрзац-бомбардировщик. Это "нововведение" расширило возможности оккупантов по террору, а также повысило уровень угрозы от дронов-камикадзе. Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, недавно в Украине верифицировали новый тип Shahed-136 с установленными под его крыльями двумя противотанковыми минами ПТМ-3.

Александр Коваленко отмечает, что эта противотанковая мина используется для дистанционного минирования и весит 4,9 кг с наполнением взрывчатого вещества — 1,8 кг.

"Опасность мины в том, что она имеет неконтактный магнитный детонатор, реагирующий на металл. Прежде всего речь идет об автотранспорте, бронетехнике и так далее, но если к мине подойдет человек, на котором есть металлический предмет массой более 50 граммов, то мина отреагирует и на него", — пишет Коваленко.

Он добавил, что россияне не впервые интегрируют этот боеприпас в свои средства воздушного нападения. Ранее мины устанавливали на дешевые ударные дроны "Молния-2". Недавно их установили на барражирующий боеприпас "Ланцет".

"В случае с Shahed-136 речь идет не о замещении и без того мощной БЧ камикадзе — 90 кг, а о применении ПТМ-3 по прямому назначению, в кассетах КПТМ-3 для дальнейшего отстрела и дистанционного минирования. И угрозы от такого применения нельзя недооценивать. На сегодня использование Shahed-136 в качестве эрзац-бомбардировщика не стало массовым, но если российскому командованию такая идея понравится, то они легко могут ее масштабировать", — считает Александр Коваленко.

Он считает, что во время воздушных атак "Шахеды" могут просто отстреливать ПТМ-3 вдоль дорог или над полями, таким образом минируя трассы, по которым движутся мобильные огневые группы. Группа из 5 дронов-камикадзе может разбросать 10 таких мин, в частности, могут отстреливать ПТМ-3 в районах нанесения удара, чтобы не только мобильные огневые группы подвергались опасности, но и спасатели и медики.

"Когда утром после налета начнется движение гражданского автомобильного транспорта по дорогам и трассам, то возникнет риск подрыва на ПТМ-3. В дополнение, мина может отреагировать на того же велосипедиста или человека на электросамокате, моноколесе и тому подобное. Не меньшую угрозу может нести и минирование полей, поскольку заметить ПТМ-3 в пшенице, которая колосится, нереально", — объясняет Александр Коваленко.

Он отмечает, что ПТМ-3 вследствие своей специфической формы и веса при пикировании с высоты может практически полностью закопаться в мягкий грунт. В результате, такая детонация нанесет практически нулевой вред технике. Зная такие особенности ПТМ-3, российские оккупанты их, вероятнее всего, чаще всего применяют именно вдоль дорог — с асфальтным, твердым покрытием, а так же по городам.

О том, что российские оккупанты начали использовать "Шахеды" для дистанционного минирования дорог в тылу также пишет российский телеграм-канал "Карты и стрелочки". В паблике разместили соответствующее видео.

"Российские военные начали использовать дроны "Шахед" для сброса противотанковых мин ПТМ-3 на дороги в тылу украинских позиций. Похоже, "Шахедо-Герани" применяют по двум причинам. Во-первых, их много. Скорее всего, выпускают больше, чем используют. Во-вторых, грузоподъемность. При этом точность постановки мин, как и понять из ролика, крайне низкая. В итоге не думаю, что именно такая практика станет массовой. Небольшие беспилотники в этом плане гораздо выгоднее. Да еще и менее заметны", — говорится в сообщении.

"Шахеды" с минами: что известно

Ударные беспилотники "Шахед", которые РФ использует для ударов по территории Украины, теперь могут нести противотанковые мины для сброса, сообщил в Facebook военный и специалист по радиоэлектронике Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Ранее "Флеш" заявил, что россияне оснастили "Шахеты" кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3. Их устанавливают под крыльями беспилотников. Такие "Шахеды" уже были зафиксированы сразу в нескольких регионах Украины.