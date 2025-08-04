РФ модернизировала "Шахеды": теперь они несут противотанковые мины, — "Флеш"

Российские оккупанты модернизировали "Шахеды", снабдив их кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3. Такие дроны 4 июля были зафиксированы сразу в некоторых регионах.

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Кассет две, и они расположены под крыльями БПЛА, сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По его словам, и для военных, и для гражданских это – новая проблема.

"Эта мина имеет магнитный детонатор и реагирует на технику рядом. Пока что замысел противника не ясен, что они хотят миновать и зачем. Может, это теракты на дорогах общего пользования, а может попытка атаковать наше сельское хозяйство", – написал он.

Военный попросил всех обращать внимание на подобные предметы и при обнаружении не подъезжать к ним машинами.

Он также разместил фотографию и рисунок боеприпаса. Первая демонстрирует, как выглядит кассета, а на рисунке изображена ее структура и составляющие.

В свою очередь Telegram-канал DronBomber опубликовал фото "Шахеда" с подвешенными к нему боеприпасами и собственно сами мины.

По информации ресурса, такие были замечены среди заходивших на границе Сумской и Черниговской областей БПЛА.

"Шахед" с подвешенными кассетными боеприпасами Фото: Telegram Фото: Telegram

Что собой представляет мина ПТМ-3

Мина ПТМ-3 предназначена для минирования местности против танков и другой подвижной техники противника. Кассета КПТМ-3 используется для установки противотанковых минных полей из мин ПТМ-3 с помощью вертолетной системы минирования ВСМ-1, универсального минного заградителя УМЗ или переносного комплекта минирования. Сейчас к этому списку добавились дроны.

Фото: Скриншот

Основные характеристики:

Количество кассет с минами в упаковке – 4

Масса:

кассеты с миной – 8,5 кг

мины –4,9 кг

заряда ВВ (ТГ-40) в мине– 1,8 кг

упаковки с кассетами – 48 кг

Время самоликвидации боеприпаса – от 16 до 24 часов.

Ранее Фокус писал, что в РФ представили новую систему для обнаружения и обезвреживания беспилотников.

Система включает наголовный модуль, коммутационный погон и дисплей для вывода изображения. Она питается от стандартной батареи через порт XT60 и способна сканировать диапазоны от 4,9 до 6,2 ГГц.

Эффективность и безопасность такого аппарата вызвали сомнения в сети.

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