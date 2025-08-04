РФ модернизировала "Шахеды": теперь они несут противотанковые мины, — "Флеш"
Российские оккупанты модернизировали "Шахеды", снабдив их кассетами с противотанковыми минами ПТМ-3. Такие дроны 4 июля были зафиксированы сразу в некоторых регионах.
Кассет две, и они расположены под крыльями БПЛА, сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.
По его словам, и для военных, и для гражданских это – новая проблема.
"Эта мина имеет магнитный детонатор и реагирует на технику рядом. Пока что замысел противника не ясен, что они хотят миновать и зачем. Может, это теракты на дорогах общего пользования, а может попытка атаковать наше сельское хозяйство", – написал он.
Военный попросил всех обращать внимание на подобные предметы и при обнаружении не подъезжать к ним машинами.
Он также разместил фотографию и рисунок боеприпаса. Первая демонстрирует, как выглядит кассета, а на рисунке изображена ее структура и составляющие.
В свою очередь Telegram-канал DronBomber опубликовал фото "Шахеда" с подвешенными к нему боеприпасами и собственно сами мины.
По информации ресурса, такие были замечены среди заходивших на границе Сумской и Черниговской областей БПЛА.
Что собой представляет мина ПТМ-3
Мина ПТМ-3 предназначена для минирования местности против танков и другой подвижной техники противника. Кассета КПТМ-3 используется для установки противотанковых минных полей из мин ПТМ-3 с помощью вертолетной системы минирования ВСМ-1, универсального минного заградителя УМЗ или переносного комплекта минирования. Сейчас к этому списку добавились дроны.
Основные характеристики:
Количество кассет с минами в упаковке – 4
Масса:
- кассеты с миной – 8,5 кг
- мины –4,9 кг
- заряда ВВ (ТГ-40) в мине– 1,8 кг
- упаковки с кассетами – 48 кг
Время самоликвидации боеприпаса – от 16 до 24 часов.
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Система включает наголовный модуль, коммутационный погон и дисплей для вывода изображения. Она питается от стандартной батареи через порт XT60 и способна сканировать диапазоны от 4,9 до 6,2 ГГц.
Эффективность и безопасность такого аппарата вызвали сомнения в сети.
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