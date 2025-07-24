"Поджарит" мозг: Сергей "Флэш" показал новую систему россиян для глушения БПЛА (фото)

В Российской Федерации представили новую систему для обнаружения и обезвреживания беспилотников. Однако эффективность и безопасность такого аппарата вызвали сомнения в сети.

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Система включает наголовный модуль, коммутационный погон и дисплей для вывода изображения. Она питается от стандартной батареи через порт XT60 и способна сканировать диапазоны от 4,9 до 6,2 ГГц. Кадры работы устройства опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

На видео показано, как устройство обнаруживает дрон с передачей видео 5,8 ГГц, после чего на экране появляется изображение с камеры БПЛА. При нажатии клавиши включается подавление на найденном канале видеовещания, в результате чего картинка исчезает.

Российская система для глушения БПЛА Фото: Скриншот Российская система для глушения БПЛА Фото: Скриншот

"Система подавления видео канала "Рагуль". А если серьезно, то аналог "Зеркальца". Нашел видеоканал от дрона и включил на этом канале подавление. Каждый раз я не могу понять, почему противник ждет, что мы полетим именно на диапазоне 5.8", — прокомментировал "Флэш" разработку россиян.

В комментариях под постом украинский военный отметил, что ни разу не сталкивался с такими условиями. По его словам, обычно, деревья, здания или рельеф глушат видео за метры до цели.

"А с чего они решили, что эти две антенки на уровне земли, должны перебить мне видео от дрона, который заходит на цель сверху и теряет видео метров за 5-10 до цели из-за радиовидимости?" — добавил другой комментатор.

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Другие пользователи также предположили в комментариях, что ношение подобного устройства на голове может негативно повлиять на здоровье. Отмечается, что даже 1 Вт несет опасность, не говоря уже о 3-5 Вт.

"Там антенны рассеивают излучение, оно не будет работать как магнетрон в микроволновке. Иначе парень в шлеме потерял бы сознание через несколько секунд после включения. Но излучение 2,4-8 ГГц мозг будет жарить нормально", — говорится в одном из комментариев.

Напомним, украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный наземный роботизированный комплекс AD Berserk с функцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фокус также сообщал, что чешско-словацкая компания SHARK.AERO передала Украине первый легкомоторный двухместный самолет SHARK, который оборудован антидроновим комплексом РЭБ.