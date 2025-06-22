Украина получила первый самолет РЭБ, который способен глушить "Шахеды": что о нем известно

Чешско-словацкая компания SHARK.AERO передала Украине первый легкомоторный двухместный самолет SHARK, который оборудован антидроновим комплексом РЭБ.

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SHARK был создан с ориентацией на электронную войну в Украине. Он оборудован антенной для обнаружения и отслеживания угроз от дронов, пишет "Милитарный".

"Мы можем обнаруживать электромагнитные профили различных дронов, таких как Shahed, Орлан и тому подобное. После обнаружения этих дронов мы можем их нейтрализовать с помощью глушителей, которые мы разместили под самолетом", — заявил представитель компании SHARK.AERO, который встретился с французским авиационным обозревателем ATE CHUET во время Парижского авиасалона 2025.

Такие самолеты если и не заставят БпЛА упасть, но точно смогут значительно отклонить его от цели.

Антидроновая система РЭБ состоит из 2 компонентов:

один — подавляет сигналы системы позиционирования GNSS;

второй — глушит видеоканалы и системы управления дронами.

Контейнер РЭБ размещается под фюзеляжем в центре масс самолета. Поднявшись на высоту 1800 метров (а это его максимум), SHARK может подавлять системы в радиусе 4,5 километра.

Его максимальная скорость — 300 километров в час.

При использовании экономного режима самолет может продержаться в воздухе почти 12 часов.

Также борт оборудован кислородным генератором и парашютом, который в случае нештатной ситуации может активировать пилот или штурман, чтобы обеспечить безопасное приземление.

"Одним из перспективных направлений противодействия "Шахедам" является применение легкомоторной авиации. Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров... Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", — пояснил журналистам главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он также отметил, что это направление будет развиваться.

Напомним, в январе 2025 сообщалось, что для ВСУ создали новый беспилотник Shark-M.

Фокус также писал, что компания Ukrspecsystems впервые представила разведывательный беспилотник Shark 2022 года