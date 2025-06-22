Україна отримала перший літак РЕБ, який здатний глушити "шахеди": що про нього відомо

Чесько-словацька компанія SHARK.AERO передала Україні перший легкомоторний двомісний літак SHARK, який обладнаний антидроновим комплексом РЕБ.

Related video

SHARK був створений з орієнтацією на електронну війну в Україні. Він обладнаний антеною для виявлення та відстеження загроз від дронів, пише "Мілітарний".

"Ми можемо виявляти електромагнітні профілі різних дронів, таких як Shahed, Орлан тощо. Після виявлення цих дронів ми можемо їх нейтралізувати за допомогою глушителів, які ми розмістили під літаком", — заявив представник компанії SHARK.AERO, який зустрівся з французьким авіаційним оглядачем ATE CHUET під час Паризького авіасалону 2025.

Такі літаки якщо й не примусять БпЛА впасти, але точно зможуть значно відхилити його від цілі.

Антидронова система РЕБ складається з 2 компонентів:

один — придушує сигнали системи позиціювання GNSS;

другий — глушить відеоканали і системи керування дронами.

Контейнер РЕБ розміщується під фюзеляжем у центрі мас літака. Піднявшись на висоту 1800 метрів (а це його максимум), SHARK може придушувати системи у радіусі 4,5 кілометра.

Його максимальна швидкість — 300 кілометрів на годину.

При використанні економного режиму літак може протриматися в повітрі майже 12 годин.

Також борт обладнаний кисневим генератором та парашутом, який у разі нештатної ситуації може активувати пілот або штурман, аби забезпечити безпечне приземлення.

"Одним із перспективних напрямків протидії "Шахедам" є застосування легкомоторної авіації. Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів… Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян", — пояснив журналістам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він також наголосив, що цей напрямок буде розвиватися.

Нагадаємо, у січні 2025 повідомлялось, що для ЗСУ створили новий безпілотник Shark-M.

Фокус також писав, що компанія Ukrspecsystems уперше презентувала розвідувальний безпілотник Shark 2022 року