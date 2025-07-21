Защитит от дронов: в Украине показали улучшенного робота-РЕБ AD Berserk (фото)
Украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный наземный роботизированный комплекс AD Berserk с функцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Окончательная версия Kvertus AD Berserk стала результатом сотен часов разработки, испытаний и усовершенствований. Фото аппарата опубликовал CEO компании Kvertus Ярослав Филимонов на своей странице в Facebook.
Основные задачи AD Berserk:
- эвакуация раненых с передовой;
- прикрытие во время разминирования;
- поддержка во время штурмов;
- защита логистических маршрутов.
По данным производителя, новый AD Berserk имеет запас хода 20 км, дальность управления до 20 км и может автономно работать до 12 часов. Система РЭБ робота рассчитана на все диапазоны, которые используют дроны-камикадзе, бомберы и мультироторные беспилотники врага.
Дальность действия системы РЭБ на улучшенном варианте AD Berserk не упоминается. В прошлом году Ярослав Филимонов отмечал, что этот наземный дрон создает купол на 300-500 м. Тогда также говорилось о запасе хода до 30 км, дальности до 4 км и времени автономной работы до 6 часов.
"Этот дрон — символ того, что в Kvertus работа над развитием технологий не прекращается ни на минуту. Мы уже работаем над десятками заказов на эти системы — и это красноречивое свидетельство их эффективности", — подчеркнул СЕО компании.
Напомним, ранее украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный беспилотник "Плющ", способный нести ретранслятор и системы радиоэлектронной борьбы.
Фокус также сообщал, что Международный легион ГУР МО начал производство собственного наземного роботизированного комплекса "Легит".