Защитит от дронов: в Украине показали улучшенного робота-РЕБ AD Berserk (фото)

Украинская компания Kvertus запускает в серийное производство модернизированный наземный роботизированный комплекс AD Berserk с функцией радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Окончательная версия Kvertus AD Berserk стала результатом сотен часов разработки, испытаний и усовершенствований. Фото аппарата опубликовал CEO компании Kvertus Ярослав Филимонов на своей странице в Facebook.

Наземный дрон AD Berserk Фото: Ярослав Филимонов/Facebook Наземный дрон AD Berserk Фото: Ярослав Филимонов/Facebook

Основные задачи AD Berserk:

эвакуация раненых с передовой;

прикрытие во время разминирования;

поддержка во время штурмов;

защита логистических маршрутов.

По данным производителя, новый AD Berserk имеет запас хода 20 км, дальность управления до 20 км и может автономно работать до 12 часов. Система РЭБ робота рассчитана на все диапазоны, которые используют дроны-камикадзе, бомберы и мультироторные беспилотники врага.

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Дальность действия системы РЭБ на улучшенном варианте AD Berserk не упоминается. В прошлом году Ярослав Филимонов отмечал, что этот наземный дрон создает купол на 300-500 м. Тогда также говорилось о запасе хода до 30 км, дальности до 4 км и времени автономной работы до 6 часов.

"Этот дрон — символ того, что в Kvertus работа над развитием технологий не прекращается ни на минуту. Мы уже работаем над десятками заказов на эти системы — и это красноречивое свидетельство их эффективности", — подчеркнул СЕО компании.

Напомним, ранее украинская компания "Роботизированные Комплексы" представила наземный беспилотник "Плющ", способный нести ретранслятор и системы радиоэлектронной борьбы.

Фокус также сообщал, что Международный легион ГУР МО начал производство собственного наземного роботизированного комплекса "Легит".